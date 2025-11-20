El alcalde de la ciudad capital, Miguel A. Romero Lugo, junto a la primera dama, Maritere González, anunciaron que este próximo miércoles, 26 de noviembre, en el Parque Luis Muñoz Marín, se celebrará el Gran Encendido Navideño “San Juan: Donde Vive la Navidad”, una actividad que marca el comienzo oficial de la temporada navideña en la ciudad. A partir de las 5:30 p.m., los asistentes podrán disfrutar del Mercado Artesanal y de Microempresarios, espacios interactivos, carrusel sin costo para niños, buzón para Santa Claus, áreas temáticas, ambientación navideña y una oferta artística diseñada para toda la familia.

“San Juan se transforma en esta época para recordarnos lo que nos une, nuestras tradiciones, nuestras familias y nuestra cultura. Este encendido inicia semanas de actividad económica y cultural que benefician al comercio local y fortalecen nuestro sentido de comunidad. Nuestro compromiso es que cada familia disfrute una Navidad vibrante, organizada y segura”, expresó Romero Lugo mediante declaraciones escritas.

El programa artístico contará con Los Cantores de San Juan a las 6:00 p.m., seguido de Limi-T 21 a las 9:00 p.m. Las atracciones, áreas temáticas y la ambientación del parque estarán disponibles para el disfrute de niños, jóvenes y adultos durante toda la noche.

“Este evento está diseñado para que niños, jóvenes, adultos y personas mayores vivan una experiencia llena de tradición, magia y unión familiar. Desde las atracciones gratuitas hasta el mercado artesanal, aspiramos a que cada visitante sienta el espíritu de la Navidad desde que llega al parque”, expresó la primera dama, Maritere González.

Como parte del plan de accesibilidad, el Municipio habilitó varias alternativas de estacionamiento, incluyendo el propio Parque Luis Muñoz Marín y las estaciones del Tren Urbano hasta la estación de San Francisco. Además, habrá transportación municipal gratuita desde la estación del Tren Urbano de San Francisco, con vehículos accesibles, ciclos continuos y escolta de la Policía Municipal. Este servicio operará de jueves a domingo, de 5:30 p.m. a 10:00 p.m.

“Queremos que cada visitante disfrute sin preocupaciones. Nuestro equipo de seguridad estará desplegado en todo el parque con tecnología avanzada, monitoreo constante y presencia reforzada para garantizar un ambiente seguro y accesible para todos”, añadió el alcalde de la ciudad capital, Romero Lugo.

San Juan invita a residentes y visitantes a disfrutar de un evento que combina cultura, tradición, seguridad, entretenimiento y apoyo directo a la economía local. Para conocer el calendario completo de la temporada navideña, se exhorta al público a mantenerse atento a las redes oficiales de San Juan, Ciudad Capital.