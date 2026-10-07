Vimenti anunció recientemente que solicitó y obtuvo la aprobación del proyecto Next Generation STEM Learning Lab Accelerator, una subvención de $1,031,000 otorgada por el Comité de Apropiaciones del Congreso de los Estados Unidos para el desarrollo de bibliotecas y espacios STEM. Los fondos, gestionados mediante una solicitud de Financiamiento para Proyectos Comunitarios (Community Project Funding) presentada por la Oficina del comisionado residente en Washington, Pablo José Hernández Rivera, beneficiarán a Vimenti y a tres escuelas adicionales dentro del programa de Escuelas Comunitarias de Servicio Completo (Full-Service Community Schools o FSCS) en Puerto Rico.

“Agradecemos al comisionado residente, Pablo José Hernández Rivera, y a su equipo, por la confianza depositada en este proyecto. Este logro reafirma nuestro compromiso de seguir identificando y allegando recursos que permitan que más escuelas públicas de Puerto Rico cuenten con espacios, herramientas y oportunidades educativas de excelencia para sus estudiantes, maestros y familias”, expresó Bárbara Rivera Batista, directora ejecutiva de Vimenti.

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Mediante estos fondos, Vimenti pondrá en marcha espacios STEM alineados con los Next Generation Science Standards (NGSS) y con los Estándares de Puerto Rico, integrando robótica, astronomía, ciencias de la Tierra y del espacio, así como herramientas de inteligencia artificial y de datos, a la enseñanza. La iniciativa incluye desarrollo profesional para el personal docente de cada escuela, de modo que los espacios STEM sean sostenibles una vez finalizado el periodo de la subvención. En conjunto, el proyecto alcanzará a cuatro planteles del programa de Escuelas Comunitarias de Servicio Completo, en coordinación con el Departamento de Educación de Puerto Rico.

Los recursos y espacios STEM servirán a estudiantes que, en su mayoría, provienen de comunidades con altos niveles de pobreza infantil y acceso limitado a infraestructura educativa especializada. A través de estos espacios, las escuelas podrán integrar experiencias de aprendizaje práctico que fortalecen habilidades académicas, fomentan la curiosidad científica y amplían las oportunidades de desarrollo desde edades tempranas, alineando la enseñanza con las necesidades reales de sus comunidades escolares.

“Esta subvención confirma lo que puede lograr el modelo de Escuela Comunitaria de Servicio Completo cuando se le brinda el respaldo necesario. Nuestro compromiso es que estos recursos y espacios STEM se queden en cada escuela, sostenidos por sus propios equipos, mucho después de que termine el financiamiento”, indicó Lola Yglesias Quiñones, directora de Expansión de Vimenti.

La iniciativa fue el eje central de la visita que el comisionado residente realizó el 6 de octubre a las instalaciones de Vimenti, donde recorrió las facilidades, sostuvo un conversatorio con estudiantes, familias y maestros, y se reunió con el liderazgo de la organización.

“Llevo semanas diciendo que tenemos que priorizar lo básico, y la educación es básica. Nuestros niños fracasan en las materias básicas de español, inglés, ciencias y matemáticas. Este tipo de asignación ayuda a resolver ese problema.”, dijo el Comisionado Residente.