Cerca de 120 asistentes de servicio a estudiantes de Educación Especial (T1 y T2), realizaron este viernes una manifestación frente al Capitolio para exigir justicia salarial, permanencia y que se les reduzca el tiempo requerido para recibir su bono de Navidad.

Sus reclamos están contenidos en el proyecto senatorial 1140 que establecería la ‘Ley de Justicia Laboral para los Asistentes de Servicios Especiales al Estudiante’, que actualmente está detenido en la Comisión de Hacienda, en espera de una respuesta de la Junta de Supervisión Fiscal.

Ante la falta de acción, estos trabajadores de distintas regiones del Sistema de Educación Pública en la Isla se ausentaron a sus labores con el propósito de que su clamor sea escuchado, pues, muchos no han cobrado su salario del presente año académico que comenzó en agosto.

De acuerdo con el portavoz del grupo de Asistentes T1 de Puerto Rico, Guillermo Betancourt Rodríguez, “nuestra paga por hora es de $9.08 la hora, desde hace 20 años que, es el último aumento que se ha dado. El mínimo federal para la empresa privada es $9.50 y hay otros lugares que está en $13 y $14 la hora”.

Esto se traduce, entre $450 a $500 por quincena, situación que les obliga a buscar un empleo adicional para poder cumplir con sus respectivas obligaciones económicas.

“En mi caso, (cobra) entre $450 a $500, dependiendo cómo corran las quincenas. Eso nos empuja a buscar un trabajito por el lado para hacer dinero extra. En mi caso, yo trabajo de Santa Claus, pues, me busco ese trabajito adicional”, confesó el empleado que labora por contrato desde el 2010.

Otros, según Betancourt, “viven a fuerza de préstamos hasta endeudarse para saldar otras deudas”.

“Por ejemplo, hay asistentes que en este momento no cobran hasta el 15 de octubre porque la región educativa a la que pertenecen, que es a donde se procesa la nómina, la pasaron a tiempo histórico y no entraron la nómina a tiempo. Eso nos perjudica. No han cobrado desde agosto. Unos cobraron hoy y otros vamos a cobrar el 15 de octubre”, denunció.

Entretanto, los asistentes de servicio a estudiantes que, -en Puerto Rico sobrepasan los 6,000- destacaron que tampoco cuentan con permanencia en sus respectivas regiones.

“El requisito de permanencia son ocho años y medio, con tres evaluaciones excelentes y, entonces, en mi caso llevo 14 años dependiendo de cada evaluación individual”, lamentó.

Su tercer reclamo está relacionado al bono de Navidad, ya que, a diferencia del sector privado en el cual se requieren 700 horas anuales, “a nosotros se nos exigen 960 horas durante el año”.

“Estamos reclamando que nos bajen el requisito de 960 horas a 700 horas o menos. Actualmente, un empleado de empresa privada tiene que cumplir con un requisito de 700 horas durante el año para recibir su bono de Navidad. A nosotros, nos piden 960 horas, o sea, 260 horas por encima de lo que pide regularmente a los empleados de empresa privada”, expresó.

“A los empleados permanentes del DE, no se les pide ningún requisito… ellos cobran su bono de Navidad con normalidad y sin ningún problema, pero nosotros tenemos que esperar a que llegue el 30 de noviembre, a que se sumen todas las horas. O sea que, posiblemente llega diciembre y aún en nómina no han hecho los ajustes para la sumatoria de horas”, resaltó.

Sobre este punto, Betancourt, expuso que “hay asistentes que lo cobramos el 15 de diciembre, pero otros lo cobramos el 30 de diciembre o el 15 de enero; son $600 que es el bono regular”.

De otra parte, el asistente de Educación Especial cursó una carta a la nominada secretaria del DE, Yanira Reyes Vega, en la que detalla las vicisitudes a las que están experimentando desde hace muchos años y, en la que reclama un salario base de $1,550 al mes o $750 por quincena para los asistentes de (que trabajan) 6 horas”.

Igualmente, solicita “un ajuste salarial (al personal) de transportación) personal que trabaje 6 horas que desee trabajar las siete horas y realizar labor administrativa que está dentro de los requisitos, se le pueda brindar la oportunidad para un mayor crecimiento económico y laboral”.

Igualmente, los trabajadores llamaron la atención sobre el estatus actual del Proyecto del Senado 1140, presentado por el senador William Villafañe.

“El proyecto está en la comisión de Hacienda, esperando que la Junta de Control Fiscal presente su moción para entonces, pasarlo a vistas públicas y, mientras tanto, hay que esperar las ponencias de ellos para entonces, poder ir a vistas públicas y que se apruebe”, sostuvo.

“El proyecto cuenta con el aval de muchos de los senadores y senadoras, pero está esperando unos documentos para que pueda seguir el proceso. Ese proyecto encierra todos nuestros reclamos: aumento salarial, permanencia y bono de Navidad, entre otros asuntos laborales”, concluyó.