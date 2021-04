La Asociación de Hospitales de Puerto Rico hizo un llamado a la ciudadanía ante el descontrol de casos de COVID-19 que enfrenta el pueblo de Puerto Rico.

“Es necesario que la población cumpla con las medidas de protección establecidas-uso de mascarillas-distanciamiento-lavado de manos y muy en especial, eliminar las actividades o aglomeramiento comunitario. Nuestros hospitales se están llenando rápido y necesitamos la ayuda de nuestra población para bajar los contagios y por ende, las hospitalizaciones. Tenemos que protegernos y proteger a nuestros niños. Las hospitalizaciones de niños son altas y también los niños que están en intensivo. Es necesario que ustedes nos ayuden a evitar hospitalizaciones y muertes”, expresó por escrito el presidente ejecutivo de la Asociación de Hospitales de Puerto Rico, licenciado Jaime Plá Cortes.

“Sugerimos a la población que posponga todo tipo de salida del hogar, a menos que sea absolutamente necesario. Planifique la compra de víveres y comida, de manera que elimine salidas innecesarias. De haber alguna emergencia médica, sugerimos iniciar contacto con su médico desde su hogar inmediatamente. Tenga a la mano los números telefónicos de sus médicos, laboratorios, farmacias e instituciones hospitalarias para así agilizar cualquier tipo de consulta. No acepte o promueva visitas a su hogar, tampoco es momento de visitar familiares o amigos, a menos que sea absolutamente necesario. Para ello, tome medidas de protección y distanciamiento. No toque pasamanos, mostradores, puertas o mercancía que no vaya a comprar, una vez regrese a su casa tome medidas de asepsia-desinfecte o aplique productos aprobados para combatir la pandemia. Solicite vacunarse contra el COVID, una vez obtenga la cita, cumpla con la misma”, terminó diciendo el portavoz de la Asociación de Hospitales, licenciado Jaime Plá Cortes.