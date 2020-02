Fajardo. Con promesas de revitalizar el casco urbano de la ciudad, atender las necesidades sociales de los residentes del pueblo y garantizando que tienen suficiente experiencia para dirigir la ciudad de los cariduros.

Así se proyectan los dos precandidatos del Partido Nuevo Progresista (PNP) a una contienda primarista por la alcaldía de Fajardo, una posición que queda vacante a partir de mañana tras la renuncia de quien fuera su mandatario por los pasados 31 años, Aníbal Meléndez.

Los contrincantes para figurar en la papeleta de las elecciones generales son, precisamente, el hijo del alcalde de Fajardo, José Aníbal “Joey” Meléndez Méndez y Armando “Mandy” Rivera Díaz, quienes conversaron con Primera Hora sobre sus aspiraciones políticas y la plataforma de trabajo que desarrollarían con el propósito de convencer al electorado fajardeño que se dará cita a los comicios primaristas de junio.

La conversación se dio dos días después de que el alcalde Aníbal Meléndez hiciera pública su dimisión a la poltrona municipal. En entrevista con este diario, el ejecutivo municipal dijo que se apartaba del cargo -del que tenía planes despedirse al finalizar el cuatrienio- por razones de salud.

Enseguida surgieron reacciones, incluida la de Rivera Díaz, quien cuestionó que la renuncia surgiera en año electoral lo que da luz verde al que el sucesor de Meléndez sea elegido por primaria de delegados como establece la Ley de Municipios Autónomos y la Ley Electoral. De ordinario, fuera de año electoral, las vacantes de un alcalde deben ser sustituidas mediante una elección especial.

“La única forma de que el hijo del alcalde sea el alcalde de Fajardo era que él renunciara en el año electoral. Ya que él controla el Comité Municipal y sus delegados. Porque no lo hizo en diciembre para que fuera el pueblo el que escogiera a su alcalde como ocurre en las democracias. Opine usted”, expresó Rivera Díaz en la red social Facebook.

Mientras, en entrevista con este diario Rivera Díaz- quien es casado y tiene cinco hijos adultos entre los 23 y 30 años- aludió a que aun así el tiempo lo llevará a la alcaldía pues asegura tener “el favor del pueblo”.

“De eso no tengo duda”, dijo quien tiene 55 años y desde el 1994 ha laborado en diversas agencias de gobierno incluyendo las posiciones de director de presupuesto del Fondo del Seguro del Estado y director ejecutivo del Sistema de Retiro de Maestros.

Por su parte, Meléndez Méndez -quien es divorciado y tiene dos niñas de 7 y 14 años- destacó que demostrará que sí es un hijo talentoso y que tiene la capacidad para llenar “los zapatos” de su padre.

“Siento que mi vida completa ha sido una preparación para este momento… me siento más que capacitado”, sostuvo quien también ha tenido experiencia como servidor público, particularmente, como coordinador del Centro de Gestión Única en el Consorcio del Noreste, como ayudante de la alcaldesa de Canóvanas, Lornna Soto; y como director del CESCO de Fajardo, posición a la que renunció el pasado 31 de diciembre. Además, fue Sargento de Armas de la Cámara de Representantes hace 13 años.

De hecho, su salida del Capitolio -la que se alega se dio tras dar positivo a una prueba de dopaje- fue mencionada por su opositor durante la entrevista con este diario.

Meléndez Méndez, por su parte, lamentó que ese capítulo de su vida sea resaltado por contrincantes políticos y prefirió alejarse de cualquier ataque a su rival y enfocarse en su campaña, una que aseveró es “íntegra, limpia, seria y dirigida a resolver los problemas de mi gente”.

“Sabemos que por las pruebas dopaje y lo del tema del cannabis me lo van a seguir arrastrando toda mi vida y para eso es algo que mis hijas, mi familia y yo estamos preparados… pero mira son especulaciones. Me hice sargento de armas en el 2007 y si en el 2020 usted quiere seguir arrastrando lo mismo y quiere venir a cuestionar mis pruebas de dopaje del presente pídalas en la Comisión Estatal de Elecciones o en el partido. Si hubiera algo nebuloso o irregular con mi solicitud a la candidatura no estaría certificado como candidato a la alcaldía de Fajardo”, estipuló.

A continuación, las preguntas que ambos candidatos contestaron por separado a Primera Hora.

José Aníbal “Joey” Meléndez Méndez

¿Cuál es su principal propuesta de trabajo?

La principal será trabajar con la seguridad y entre las primeras medidas que se tomarán está abrir una academia que preparará un mínimo de 50 efectivos. Sabemos que esa academia no será sinónimo de menos criminalidad, pero será un refuerzo y abarcará un plan mucho más amplio porque viene con la instalación de dos cuarteles de respuesta rápida en Maternillo, Las Croabas y Quebrada Vueltas. Esos cuarteles se unen a otros cuarteles satelitales que estarán en otros barrios, preferiblemente, donde haya dispensarios médicos. Además, vamos a entrenar a los policías municipales en cursos de paramédicos.

¿Cómo le daría inyección económica al casco urbano?

Me emociona mucho hablar de estos planes porque me críe en el casco del pueblo donde mis abuelos tenían un negocio. Así que tenemos plan de traer gente a vivir al casco del pueblo a través de la creación de viviendas. Ya se hicieron dos proyectos pero tenemos plan de llevar otros a través de Alianzas Público Privadas. Además, hay un plan de embellecimiento y vengo con la mentalidad de un proyecto de rehabilitación de edificios abandonados para convertirlos en viviendas de bajo costo y comercios. Queremos también traer vida al pueblo con un Museo de Historia, un Museo del Niño y un Museo del Deporte. Estamos evaluando, de igual forma, un Jardín Botánico con mariposario y aviario y un Paseo Lineal en la avenida Marcelito Gotay que tendrá plaza de artesanos, parque para mascotas, carril para ciclistas y área de food trucks, entre otras.

¿Qué haría para tratar de combatir la violencia generada en Fajardo en los últimos años?

Además del plan de seguridad que mencioné, queremos instalar cámaras de seguridad, aumentar el patrullaje preventivo y crear una Unidad Marítima para mantener orden con los visitantes y el turismo marino deportivo. También queremos fortalecer los programas de enlace entre la Policía Municipal y las Juntas Comunitarias. Pero hay que tener claro que la mayoría de los horrendos crímenes que están ocurriendo son de asecho… puedo tener 350 efectivos municipales y si están buscando a un individuo, nadie lo va a evitar. Es un problema que va más allá y por eso me parece importante el currículo de valores que fue sacado del sistema educativo. Pero estamos evaluando como podemos, nosotros, dar charlas educativas y seguir llevando los servicios deportivos y de bellas artes que ya se dan. Definitivamente, hace falta inculcar valores.

¿Qué proyecto de Aníbal Meléndez completaría o le daría continuidad?

Seguir expandiendo el complejo deportivo porque ese era un de los sueños de mi papá. Y, por supuesto, darle seguimiento a esa excelente obra de sana administración que por 10 años ha tenido el municipio de Fajardo. Otra cosa es que mi papá siempre quiso hacer, y nunca pudo, un hogar para niños maltratados. También nos gustaría unirnos a organizaciones que alimentan a indigentes para que todo aquel que no tenga para comer vaya a la Oficina del Ciudadano y que allí se le provea para alimentos. Otra cosa que hablé con él y quisiera hacer es una casa de mujeres protegidas. Se llamará la Casa de Mujeres Protegidas Diana Méndez (nombre de la Primera Dama). Y no se me puede olvidar que quisiéramos rescatar lo que era el terminal de muelles en Fajardo… tenemos empresarios nativos que quieren construir una línea privada de transportación marítima entre Fajardo y las islas municipios. MI papá siempre tuvo un cariño especial por la gente de Vieques y Culebra y yo también les garantizo ese apoyo y cariño.

¿Qué cualidades tiene usted que lo hacen una mejor opción frente a su contrincante político en primaria?

Siento que mi vida completa ha sido una preparación para este momento. El hecho de ser hijo de alguien, en efecto, no garantiza que seré buen alcalde. Pero el hecho de que estuve durante 32 años con él es un ejemplo a seguir…anhelo poder llenar esos zapatos tan grandes. Le he demostrado al pueblo que en momentos difíciles he estado ahí ayudando. No necesariamente lo he publicado en Facebook, pero lo que importa es que las personas que necesitaron la ayuda la recibieron. Además, tengo preparación académica y la experiencia administrativa para llenar esa vacante. Qué mejor persona que yo, que me he criado y desarrollado con este excelente equipo de trabajo. He sido una esponja adquiriendo esos conocimientos que me han impartido mi padre, mi madre y la gente de nuestro pueblo de Fajardo. Me siento más que capacitado y, no de ahora, sino hace mucho tiempo.

Armando “Mandy” Rivera Díaz

¿Cuál es su principal propuesta de trabajo?

La base mía para Fajardo sería el desarrollo Económico, la seguridad, la salud, la belleza y el ornato y las recreaciones deportivas. Pero te diría que el desarrollo económico y la seguridad son mi prioridad.

¿Cómo le daría inyección económica al casco urbano?

“Si creen que voy a hacer museos o cosas que se conviertan en elefantes blancos, pues esa no es mi visión. No voy a pasar lo que están pasando alcaldes de Guaynabo y otros que están buscando quién administre sus museos o regalándolos porque la realidad es que la cosa económica no está como para manejar esos proyectos. Mi idea de desarrollo económico es ofrecer exenciones contributivas a futuros comerciantes como lo han hecho otros municipios que han tenido éxito. Quiero crear 100 nuevos bajo ese programa en el que se les va a garantizar exención contributiva con las patentes y pagos al CRIM. Además, en el casco del pueblo queremos traer el proyecto de Salud 3/30. En Fajardo hay dos hospitales, pero esto sería un centro de urgencias con servicios de 30 especialidades que se estarán dando las 24 horas del día y 7 días a la semana. Nuestra idea también es crear dos égidas en el pueblo… el 30% de la juventud se fue y lo que quedan son personas de 65 años o más y queremos traerlas al pueblo. Además con fondos RURAL podríamos comprar propiedades expropiadas o abandonadas y rehabilitarlas para que sean viviendas. Adicional, en el casco del pueblo queremos hacer un anfiteatro que queremos nombrar Joaquín Mouliert (creador del seis fajardeño). Esto estaría ubicado en un bosque urbano que se llamará Aníbal Meléndez.

¿Qué haría para tratar de combatir la violencia generada en Fajardo en los últimos años?

El problema de Fajardo son las drogas y desde que se fue Roosevelt Roads (antigua base naval) entran más drogas. Así que mi propuesta es tener un área libre de drogas en el municipio. Le vamos a exigir a los empleados pruebas de dopaje y al que salga positivo le daremos la mano con la rehabilitación. A las escuelas también queremos llevar el mensaje de no drogas. De otra parte, queremos llevar a la policía municipal a tener 48 efectivos. Y a través de fondos obtenidos por Homeland Security queremos traer más equipos, adiestramientos y pagar las horas extras de los policías. También vamos a crear dos nuevos cuarteles en Las Croabas y en Quebrada Vueltas. Tenemos planes de tener un tipo de unidad marítima y para eso compraremos dos embarcaciones que darán vigilancia a las costas de Fajardo. Fajardo puede convertirse en una Santa Marta o Cartagena. Tenemos mucho potencial turístico. De hecho, podríamos crear unas rutas turísticas que vayan hasta Saint Thomas y otras islas. Eso está en conversaciones.

¿Qué proyecto de Aníbal Meléndez completaría o le daría continuidad?

Varios. Aníbal en el área social ha tenido mucho éxito. Tiene a CAMED que es un centro que le da servicios a los ancianos. Este concepto lo voy a mejorar. Él también tiene el concepto de ayuda a personas con Alzheimer en Santa Isidra en el que se trata a personas con esta enfermedad y le dan terapias. Me gusta mucho ese proyecto. Y el concepto de amas de llave siempre ha sido un éxito en Fajardo y quisiera expandirlo. Y hay dos bebés de Aníbal que hay que tenerlos siempre: el béisbol Doble A y el Baloncesto Superior Nacional. Recuerden que la lealtad es con su padre, no con su hijo.

¿Qué cualidades tiene usted que lo hacen una mejor opción frente a su contrincante político en primaria?

Mi experiencia y mi conocimiento va por encima de la de él. En estos días se hizo comentarios de que yo siempre he trabajado fuera de Fajardo. Y es cierto, empecé como analista de la Oficina de Gerencia y Presupuesto y terminé dirigiendo agencias de gobierno. Son muchos los que han entrado a agencias de gobierno y no han tenido ese privilegio. La diferencia, básicamente, es nuestra trayectoria…el hijo del alcalde, como es de conocimiento público, -porque hay cosas que no se pueden esconder-, estuvo en la Asamblea Legislativa como Sargento de Armas y tuvo un problema y tuvo que renunciar… y eso es algo que quedará ahí. Si él hubiera hecho la gestión que tenía que hacer de mejorar, de buscar ayuda eso le hubiera ayudado mucho a él. Pero lo que se comenta en el pueblo es que ahora mismo cuando sometí la candidatura el dio positivo (en prueba de dopaje), aparentemente, de nuevo. Digo, de conocimiento propio no te lo puedo decir, es el comentario que llegó… que el dio positivo de nuevo y que la excusa que utilizó es que es usuario de cannabis medicinal. Desconozco. Te puedo hablar de mi prueba… bajo el sol nada se puede esconder y a la larga se sabrá todo.

Cabe destacar que Primera Hora le preguntó a Rivera Díaz si había llevado su preocupación o incomodidad al directorio del PNP. Y su respuesta fue la siguiente: “La bola está en la cancha de ellos, no en la mía. Entregué mis papeles, estuvieron al día… la bola está en la cancha de allá y el partido fue el que evaluó. Hay que preguntar si ese comité de evaluación estuvo de acuerdo o no estuvo de acuerdo”.