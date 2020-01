Los precandidatos a la gobernación tanto del Partido Popular Democrático (PPD) como del Partido Nuevo Progresista (PNP) que se enfrentarán a una primaria el 7 de junio, completaron hoy su radicación de endosos, según adelantó el vicepresidente de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE), Nicolás Gautier.

Es que todos los aspirantes que irán a primarias, así como los candidatos independientes, tenían que entregar hoy el 50% de los endosos, de lo contrario quedarían fuera de la contienda política. En el caso de los precandidatos a la gobernación, debían entregar 8,000 endosos que será ahora certificados por la Comisión.

Gautier manifestó que todos los candidatos populares como penepés sometieron sus endosos y “algunos en exceso”.

Aspiran a la silla en Fortaleza bajo la insignia de la palma, la actual gobernardora Wanda Vázquez Garced y el licenciado Pedro Pieruisi.

En el caso de la Pava, quedan en contienda el senador Eduardo Bhatia, el alcalde de Isabela, Carlos Delgado Altieri, y la alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz.

Gautier señaló que ahora la CEE se concentrará en validar los endosos, por lo que no puede precisar quiénes no lograron completar el proceso. “Mañana podremos saber si hay alguien que no logró completar la cifra de los endosos requeridos para cada posición”, sostuvo.

Lo candidatos, en tanto, deberán cumplir con el otro 50% de los endosos para el el 15 de febrero.

“Ahora lo que procede es validar esos endosos. Los endosos que por alguna razón se rechacen, los candidatos tiene 15 días adicionales para sustituirlo y para el 15 de febrero tienen que completar la totalidad de los endosos”, indicó.

El caso de los candidatos a la gobernación deben entregar 8,000 endosos. Gautier explicó que “tienen que radicar en exceso de eso para asegurar que tienen los 8,000 porque muchos se rechazan”.

Uno de los que no que no logró completar los endosos para su aspiración a la comisaría residente en Washington por el PPD fue el senador José Nadal Power. Al quedar fuera de la contienda, al exgobernador Aníbal Acevedo Vilá se convierte en el único candidato a comisionado residente por el PPD.

El senador lamentó que el esfuerzo de su grupo de voluntarios no haya rendido la cantidad de 8,000 endosos requeridos para entrar en la primaria. En declaraciones escritas, criticó la manera en que la CEE "ha manejado la razonabilidad de modificar los términos de radicación de endosos tras los terremotos de enero, que ocasionaron serios disloques en los procesos”.

“Las instituciones deben humanizar más sus procesos y atemperarse a las realidades", señaló.