Ante la aproximación de la temporada navideña, la administradora de la Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción (ASSMCA), Suzanne Roig Fuertes, impulsó hoy la primera de una serie de iniciativas que proponen prevenir casos de muertes por sobredosis en el país. En esta primera actividad, la agencia invirtió $975,000 en medicamentos para prevenir fallecimientos por esta causa.

“La llegada de la Navidad es una época en que la alegría y los buenos momentos de la temporada convergen a menudo con episodios de tristeza profunda y lamentablemente hasta con casos de muertes por sobredosis. Abona a esto que el distanciamiento social se ha extendido debido a la pandemia que enfrentamos por el COVID-19. Todos estos elementos podrían afectar las emociones de algunas personas y propiciar eventos de recaídas y abuso de opioides. Ante esta posibilidad, quisimos ser proactivos y entregar 6,300 kits de Narcan a más de una decena de organizaciones sin fines de lucro. Estas entidades fueron adiestradas por nuestra agencia sobre el manejo y uso adecuado de este medicamento y sobre cómo prevenir muertes por sobredosis en las distintas comunidades del país”, explicó la titular de la ASSMCA.

La entrega del Narcan se llevó a cabo en las oficinas centrales de la agencia, mediante la modalidad de servicarro y cumpliendo con todos los protocolos establecidos por la orden ejecutiva vigente para prevenir el contagio del COVID-19. Roig Fuertes señaló que este medicamento funciona como un bloqueador en el sistema que revierte rápidamente los efectos que esté presentando una persona que sufre una sobredosis de droga, salvándole la vida en tan solo minutos. Esto permite que la persona tenga mayor probabilidad de sobrevivir en lo que recibe atención médica en alguna institución hospitalaria.

La administradora añadió que “estas organizaciones sin fines de lucro son nuestros aliados y brazos extendidos en las comunidades. Son ellos quienes están presente o cerca de estas personas que enfrentan una crisis de salud por sobredosis y pueden intervenir con ellos antes de que llegue una ambulancia y la persona pueda recibir atención médica. Si tienen este medicamento a la mano pueden brindarle esa primera ayuda y queremos que estén preparados. Esta es una de las razones por la que estas organizaciones son tan importantes para la ASSMCA ya que juegan un rol medular para preservar la vida de esta población en casos de emergencias y contribuyen de distintas formas en la recuperación de las personas con trastornos de dependencia a sustancias”.

Asimismo, enfatizó en que los miembros de estas organizaciones que han sido adiestrados no tan solo intervienen en casos de sobredosis utilizando el Narcan sino que también educan a personas, familias y comunidad en general sobre la prevención de sobredosis y el uso adecuado de este medicamento. Roig, también trabajadora social y socióloga, informó que para el año 2019, se reportaron unas 279 muertes por sobredosis en el país. Mientras, para este año, el Negociado de Ciencias Forenses reportó a la agencia unos 36 fallecimientos por esta causa, hasta enero 2020.

Buscando combatir estos casos, la funcionaria indicó que a través del programa CARA también se adiestró a 1,452 oficiales correccionales y a más de 3,056 confinados del Departamento de Corrección y Rehabilitación. Esto, con el propósito de continuar disminuyendo las muertes por sobredosis en estas instituciones. Para el periodo de octubre 2019 a julio 2020, se reportaron 88 casos de sobredosis en instituciones carcelarias del país, de estos casos, 78 no fueron fatales debido al uso adecuado del Narcan. Este medicamento se les provee precisamente para atender posibles eventos de sobredosis en las instituciones correccionales del país mediante acuerdos colaborativos con esta agencia.

“Tenemos que pensar en todos y todas. Nuestra meta es adiestrar cada vez a más personas y profesionales que puedan combatir estos casos de sobredosis. Este es solo el inicio de otras iniciativas que estaremos llevando a cabo con este fin. Debemos permanecer en alerta y no olvidar que pudiera haber personas que en estos días no se sienten felices o no cuentan con los recursos de ayuda que necesitan. Si usted se siente triste, deprimido o necesita algún tipo de ayuda emocional llame de inmediato al 1-800-981-0023. Nuestra Línea PAS está disponible 24 horas al día, los 7 días de la semana y es libre de costo. Un experto de la conducta humana le escuchará y brindará la ayuda que necesita para atender su situación”, puntualizó la funcionaria.