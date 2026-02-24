Las cancelaciones de vuelos desde y hacia el Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín (SJU), en San Juan, continúan este martes debido a la tormenta invernal que ha afectado la costa este de Estados Unidos en los últimos días.

Aerostar, operador de la terminal aérea, informó que más de una veintena de vuelos que tenían previsto llegar a Puerto Rico fueron cancelados. Las rutas afectadas incluyen ciudades como Boston, Nueva York, Connecticut, Rhode Island y Orlando. En total, unos 1,380 pasajeros de aerolíneas como Spirit, JetBlue, Delta y United se han visto impactados.

En cuanto a las salidas desde Puerto Rico, al menos 16 vuelos fueron cancelados, también con destinos en la región este de Estados Unidos, entre ellos Nueva York y Boston.

Cancelaciones de vuelos para hoy, martes 24 de febrero. ( Suministrada )

Las autoridades recomiendan a los pasajeros con viajes programados para hoy que consulten directamente con su aerolínea antes de acudir al aeropuerto, a fin de verificar el estatus de su vuelo y evitar contratiempos.

La tormenta invernal que afectó el noreste de Estados Unidos dejó acumulaciones significativas de nieve en ciudades como Nueva York, donde hay reportes que indican entre 15 y 20 pulgadas en varias zonas de la ciudad y sus alrededores, lo que ha paralizado el transporte y generado condiciones invernales extremas en toda la región.