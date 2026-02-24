La barcaza que permanece encallada desde hace dos semanas en la entrada de la bahía de San Juan no pudo ser removida durante la madrugada de este martes, informó la Guardia Costera de Estados Unidos.

A través de sus redes sociales, la agencia federal indicó que el primer intento para retirar la embarcación del rompeolas del castillo San Felipe del Morro no logró completarse.

Según la comunicación escrita, “durante la operación de que vuelva a flotar y halarla, usando un bote remolcador, la barcaza solamente se movió unos 30 pies”.

La Guardia Costera no especificó las dificultades exactas que enfrentaron los equipos, pero aseguró que el Comando Unificado, integrado por la Guardia Costera, otras agencias federales y el personal de la compañía de salvamento encargada de la barcaza, se reunirá nuevamente este martes para “reevaluar y hacer ajustes antes de un segundo intento de reflotamiento durante la marea alta, programado para la madrugada del miércoles”.

PUBLICIDAD

Autoridades locales mantienen un operativo coordinado para garantizar la seguridad en la zona y minimizar cualquier impacto ambiental mientras se lleva a cabo el reflotamiento de la embarcación.

La barcaza Defiant encalló aproximadamente al mediodía del 9 de febrero, frente a la entrada del puerto de San Juan. No se reportaron heridos. La Guardia Costera estableció una zona de seguridad de 200 yardas alrededor de la embarcación hasta nuevo aviso.

La barcaza de 265 pies de la compañía Harbord Bunkering, era remolcada hacia el puerto de San Juan, desde St. Thomas, , justo antes de que ocurriera el incidente.

“Entrando a la bahía de San Juan algo ocurre que se desconecta del remolcador. Está a la deriva y termina encallándose frente a El Morro dando al Atlántico no obstruyendo el canal de navegación”, explicó en aquel momento Ricardo Castrodad, portavoz de la Guardia Costera.