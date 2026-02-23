La Guardia Costanera podría remover la barcaza encallada frente al Castillo San Felipe del Morro esta próxima madrugada, aprovechando una ventana de buen tiempo y la marea alta.

Según indicaron este lunes oficiales a cargo de la operación de salvamento de la barcaza Defiant, que encalló el pasado 9 de febrero, ya se hicieron todas las evaluaciones y procedimientos necesarios para reflotar ese navío, que está encallado en un arrecife frente a la histórica estructura, a uno de los lados de la entrada a la Bahía de San Juan.

6 Fotos La embarcación encalló ayer en la entrada del muelle de San Juan.

Detallaron que los tanques de combustible, así como espacios a su alrededor, se sellaron con unas tapas especializadas para poder bombearles aire y de esa forma desplazar el agua que está en su interior y conseguir reflotar la barcaza. Dos remolcadores se encargarán de mantener bajo control la barcaza mientras la reflotan.

Una vez la saquen del arrecife, se evaluará su condición para entonces transportarla con esos remolcadores a través del canal de la bahía, hacia el muelle 16, donde se colocaría en un dique seco para, si es posible, repararla y poder ponerla nuevamente a funcionar.

Durante esa operación, la Guardia Costanera establecerá una zona de seguridad alrededor de la barcaza, por el tiempo que sea necesario. Los operadores de embarcaciones deberán mantenerse alejados de la barcaza y el operativo de salvamento en todo momento.