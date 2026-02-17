La Guardia Costera informó que completaron el lunes la remoción del combustible en una barcaza que encalló frente al Castillo San Felipe del Morro, mientras prosigue la evaluación y los preparativos para rescatar la embarcación.

En comunicado de prensa, el cuerpo paramilitar detalló que se retiraron aproximadamente 1,000 galones de combustible residual y agua contaminada con aceite de la embarcación. Además, durante el fin de semana, los equipos de salvamento trajeron equipo adicional para evaluar la magnitud de los daños a la barcaza y comprobar la presurización de todos los tanques y espacios vacíos. El plan propuesto para retirar la barcaza está en revisión a la espera de las actualizaciones de los rescatistas y la aprobación final del Capitán de Puerto.

PUBLICIDAD

“Con la remoción del combustible residual, hemos reducido sustancialmente la amenaza inmediata al medio ambiente marino”, declaró el capitán de Corbeta Ray López, comandante de incidentes de la Guardia Costera , Sector San Juan. “Continuaremos monitoreando de cerca la zona mientras los rescatistas y el personal de respuesta trabajan diligentemente para preparar y acondicionar la barcaza para su retirada. La retirada de la barcaza durará el tiempo necesario para garantizar la seguridad del personal de respuesta, minimizar el impacto en el medio marino y proteger la integridad del sistema de transporte marítimo del Puerto de San Juan”, añadió.

La barcaza Defiant encalló aproximadamente al mediodía del 9 de febrero, frente a la entrada del puerto de San Juan. No se reportaron heridos. La Guardia Costera estableció una zona de seguridad de 200 yardas alrededor de la embarcación hasta nuevo aviso.

La barcaza de 265 pies de la compañía Harbord Bunkering, era remolcada hacia el puerto de San Juan, desde St. Thomas, , justo antes de que ocurriera el incidente.

“Entrando a la bahía de San Juan algo ocurre que se desconecta del remolcador. Está a la deriva y termina encallándose frente a El Morro dando al Atlántico no obstruyendo el canal de navegación”, explico en aquel momento Ricardo Castrodad, portavoz de la Guardia Costera.