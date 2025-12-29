La Guardia Costera rescató a dos personas con estatus migratorio no definido que se lanzaron al mar en un intento de evadir a las autoridades, cuando fueron descubiertos mientras viajaban como polizones en una barcaza que ingresaba al puerto de San Juan.

Ambos individuos fueron rescatados del agua y llevados sanos y salvos a la costa, donde fueron detenidos por personal de la Oficina de Operaciones de Campo de Aduanas y Protección Fronteriza.

Los hechos se registraron a eso de las 10 de la mañana del domingo, cuando la tripulación de un barco de la Estación de la Guardia Costera de San Juan rescató a los dos individuos después de que saltaran de la barcaza Charlotte Bridge, mientras esta era remolcada al puerto de San Juan por el remolcador Southern Dawn, informó la Guardia Costera en un comunicado. La tripulación de la Guardia Costera escoltó al remolcador y a la barcaza hasta su atracadero.

La intervención se produjo después que la tripulación del remolcador notificara a personal del sector San Juan de la Guardia Costera de la presencia de personas no autorizadas, que viajaban ocultas a bordo de la barcaza. De inmediato, la Estación de la Guardia Costera de San Juan envió una pequeña tripulación en una embarcación para prepararse ante la posibilidad de que las personas saltaran al agua.

“No puedo enfatizar lo suficiente lo peligroso que es para los polizones abordar o saltar de una barcaza en movimiento”, dijo el Comandante Matt Romano, jefe del departamento de respuesta y oficial de operaciones del Sector de la Guardia Costera de San Juan. “La coordinación y la rápida respuesta de la Guardia Costera y nuestras agencias asociadas no solo evitaron un incidente trágico, sino que también demostraron nuestro compromiso con la seguridad de nuestras fronteras”.

Una vez que las embarcaciones llegaron al muelle, personal de la Guardia Costera Sector San Juan, en conjunto con agentes de la Patrulla de Fronteras y personal del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, así como la Policía de Puerto Rico, abordaron e inspeccionaron la barcaza en busca de más polizones.