Un hombre resultó herido de bala esta mañana frente al restaurante de comida rápida Kentucky Fried Chicken ubicado en la carretera PR-3, frente al centro comercial Plaza Palma Real, en el municipio de Humacao.

Según información preliminar de la Policía, una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó sobre disparos en el área alrededor de las 10:42 a.m. Al llegar al lugar, los agentes encontraron a un hombre —que al momento no ha sido identificado— con heridas de bala.

El perjudicado fue atendido por paramédicos en la escena y posteriormente transportado en ambulancia a una institución hospitalaria. Se desconoce su condición de salud.

Agentes adscritos a la División de R.E.P.A.P.D. del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Humacao se hicieron cargo de la pesquisa.