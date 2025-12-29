Un hombre resultó herido de bala esta mañana frente al restaurante de comida rápida Kentucky Fried Chicken ubicado en la carretera PR-3, frente al centro comercial Plaza Palma Real, en el municipio de Humacao.

Según información preliminar de la Policía, una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó sobre disparos en el área alrededor de las 10:42 a.m. Al llegar al lugar, los agentes encontraron a un hombre —que al momento no ha sido identificado— con heridas de bala.

El perjudicado fue atendido por paramédicos en la escena y posteriormente transportado en ambulancia a una institución hospitalaria. Se desconoce su condición de salud.

Relacionadas

  1. Roban más de $12,000 en equipos de la organización Para la Naturaleza

  2. Se estrella motociclista al caer en una alcantarilla

  3. Madre presuntamente abandona a su hijo para correr “four track” y beber con su pareja

  4. Muere hombre de 70 años atropellado en Maunabo

  5. Conductor muere luego de que su carro se partiera en dos en la PR-53

Agentes adscritos a la División de R.E.P.A.P.D. del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Humacao se hicieron cargo de la pesquisa.