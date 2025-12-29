Roban más de $12,000 en equipos de la organización Para la Naturaleza
El crimen se reportó en Lajas.
La organización sin fines de lucro Para la Naturaleza fue víctima de un robo de equipo valorado en más de $12,000 durante los días 27 y 29 de diciembre, en sus instalaciones ubicada en la carretera 305, en Lajas, informó la Policía.
Según la querella, los delincuentes rompieron el candado del portón de rejas, logrando acceso al patio y al área de la marquesina, que es una estructura abierta.
En el lugar se apropiaron de un carretón Homemade TRLR Trailer color negro, del año 2022, valorado en $3,000, y un tractor de podar grama marca Kubota 360, valorado en $9,923.
El caso fue referido al agente Luis Seguí, de la División de Servicios Técnicos, junto al personal de la División de Propiedad del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Mayagüez.