La organización sin fines de lucro Para la Naturaleza fue víctima de un robo de equipo valorado en más de $12,000 durante los días 27 y 29 de diciembre, en sus instalaciones ubicada en la carretera 305, en Lajas, informó la Policía.

Según la querella, los delincuentes rompieron el candado del portón de rejas, logrando acceso al patio y al área de la marquesina, que es una estructura abierta.

En el lugar se apropiaron de un carretón Homemade TRLR Trailer color negro, del año 2022, valorado en $3,000, y un tractor de podar grama marca Kubota 360, valorado en $9,923.

El caso fue referido al agente Luis Seguí, de la División de Servicios Técnicos, junto al personal de la División de Propiedad del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Mayagüez.