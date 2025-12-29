El hombre de 70 años que resultó gravemente herido tras ser atropellado por un vehículo la noche de ayer en la avenida Emilio Calimano, en la zona urbana de Maunabo, falleció mientras recibía atención en Centro Médico, adonde había sido trasladado en ambulancia aérea luego del accidente, informó la Policía.

De acuerdo con la investigación preliminar, el peatón Ángel L. García Laboy, residente de Maunabo, salió de forma súbita entre vehículos estacionados e intentó cruzar la vía sin tomar las debidas precauciones, cuando fue impactado por un Nissan Sentra que era conducido por Juan Marrero León, de 36 años, también residente del municipio.

Marrero León permaneció en la escena tras el accidente.

Como consecuencia del impacto, García Laboy sufrió heridas de gravedad y fue atendido en el lugar por paramédicos antes de ser transportado en ambulancia aérea.

Al conductor se le realizó la prueba de alcohol, que resultó en .026%. Por ley está prohibido que las personas mayores de 21 años conduzcan con una concentración de alcohol de 0.08% o más.

La investigación quedó a cargo del agente Alexis Velázquez, de la División de Patrullas de Carreteras del Área de Humacao, junto a la fiscal Astrid Díaz.