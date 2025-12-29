Un motociclista resultó gravemente herido tras caer en una alcantarilla en la carretera PR-760, frente a la urbanización Brisas de Emajaguas, en Maunabo, según informó la Policía.

Luis A. Flusa Crespo, de 29 años y residente de Caguas, transitaba en una motora marca Keeway, modelo Versiia, color gris, en dirección de Maunabo hacia Patillas cuando cayó en una alcantarilla, perdió el control del vehículo y cayó al pavimento.

Paramédicos lo atendieron en el lugar y lo transportaron en ambulancia aérea al Centro Médico de Río Piedras, donde su condición fue descrita como crítica.

El accidente se reportó a la 1:19 p.m.

El agente Ángel Ortiz, de la División de Patrullas de Carreteras del área de Humacao, junto a la fiscal Astrid Rivera, se hicieron cargo de la investigación.