El Departamento de Justicia informó que, a través de la Fiscalía de Aibonito, se radicaron cargos por maltrato de menores contra una mujer por presuntamente abandonar a su hijo de 10 años en una residencia de Barranquitas.

La fiscal Alexandra N. Cardín Cruz, de la Unidad Especializada en Violencia Doméstica, Maltrato de Menores y Delitos Sexuales, presentó el domingo un cargo contra la madre, Ivelisse Aponte Colón, de 29 años, y otro contra el padrastro del menor, Omar Joel Colón Rivera, de 27 años.

La jueza Valerie Telles Telles, del Tribunal de Aibonito, encontró causa contra la madre por violaciones al artículo 53a de la Ley 57, fijándole una fianza de $3,000.

En el caso del padrastro, no se encontró causa.

Según la investigación de la Policía de Puerto Rico, a cargo de la agente Mayralee Rivera Torres, la pareja presuntamente dejó solo al menor desde horas de la tarde del sábado, 27 de diciembre, mientras ellos salieron a correr “four track” y consumir bebidas alcohólicas.

El niño fue trasladado al cuartel de la Policía en Barranquitas alrededor de las 10:50 p.m., luego de que las autoridades fueran alertadas de la situación. A pesar de estar notificados de que el menor se encontraba en el cuartel, la madre y el padrastro no llegaron hasta pasada la 1:00 a.m.