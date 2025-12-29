Un adulto mayor murió anoche tras ser atropellado por un vehículo cuyo conductor se fue a la fuga en Cabo Rojo, informó la Policía.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 6:40 p.m. en la carretera PR-100, kilómetro 13.1, cuando agentes de la División de Patrullas de Carreteras de Mayagüez fueron alertados sobre un choque de auto con peatón de carácter fatal.

Según la investigación preliminar, el conductor involucrado abandonó la escena sin brindar información ni prestar ayuda. A consecuencia del impacto, Javier Ascencio Arroyo, de 86 años, sufrió heridas de gravedad que le ocasionaron la muerte.

Al lugar acudió el fiscal Andy Rodríguez, de la Fiscalía de Mayagüez, quien ordenó el levantamiento del cadáver. La pesquisa quedó a cargo del agente José Forestier, adscrito al Cuerpo de Investigaciones Criminales de Mayagüez.