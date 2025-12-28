La Policía informó un total de 19 incidentes durante la celebración del Festival de las Máscaras de Hatillo, que dejaron una cantidad indeterminada de personas heridas.

De acuerdo a un informe preliminar emitido por la Oficina de Prensa de la Policía en la Comandancia de Arecibo, entre los incidentes se mencionan varias caídas de carrozas, accidentes de autos con personas pilladas, peleas y varios casos médicos. Las situaciones se reportaron en una estación de gasolina del sector El Guamá de Hatillo, otra en una estación de gasolinera del barrio Buena Vista, otros incidentes en la carretera número dos, en la calle Rampa, el barrio Capaez, sector Rancho 4, el barrio Corcovada y la carretera 492, también en el barrio Capaez, además de otros dos negocios de la zona.

No se especificó la cantidad de personas heridas en estas situaciones ni la condición de estos.

De otra parte se informó que durante el evento, la Policía expidió más de 133 boletos por violaciones a la Ley de Tránsito, se emitieron denuncias contra dos personas por violación a la Ley 22 y se ocuparon dos tablillas, una motora y un tractor. Para atender el evento en el que se informó que se inscribieron sobre 8 mil personas, se destacaron efectivos de la Policía Municipal de Hatillo, así como las divisiones de Tránsito, Unidad Motorizada, Unidades Especializadas de la Policía de Puerto Rico, el Negociado de Bomberos, el Negociado de Manejo de Emergencias y Administración de Desastres, la Oficina Municipal de Manejo de Emergencias de Hatillo y el Negociado del Cuerpo Emergencias Médicas.