Un hombre y una mujer resultaron heridos de bala en los predios del negocio Bar Las Campiñas, ubicado en la carretera PR-183 en el municipio de Las Piedras, informó la Policía.

El incidente ocurrió en horas de la noche de ayer, luego de que una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 alertara sobre disparos en el lugar. Al llegar, los agentes encontraron a Yulia Cruz Algarín, de 37 años y residente de Juncos, con una herida de bala en el glúteo, y a Omar Figueroa Velázquez, de 46 años y residente de Las Piedras, con un impacto de bala en una pierna.

Además de las personas heridas, varios vehículos que se encontraban en el lugar sufrieron daños por impactos de bala, aunque las autoridades no han estimado el valor de los daños.

Las circunstancias de los hechos se mantienen bajo investigación.

Ambos heridos fueron atendidos por paramédicos en el lugar y trasladados a diferentes hospitales, donde su condición fue descrita como estable.

No se reportaron arrestos.

La investigación quedó a cargo del agente Iván González, de la División de R.E.P.A.P.D. del CIC de Humacao.