Un joven de 20 años perdió la vida tras recibir múltiples disparos en las escaleras del edificio 10 del Residencial Brisas de Cupey, en San Juan, informó la Policía de Puerto Rico.

El incidente ocurrió el sábado en la tarde, cuando a través del Sistema de Emergencias 9-1-1 las autoridades recibieron una alerta sobre una persona herida de bala en el residencial. Al llegar al lugar, los agentes encontraron al joven Yasiel Amil Vázquez Castro con varias heridas de bala, que le ocasionaron la muerte en el acto.

Según la información preliminar, las lesiones se registraron en diferentes partes del cuerpo.

La investigación quedó a cargo de la agente Kyaheth Piza, de la División de Homicidios del CIC de San Juan, en conjunto con la fiscal Anamar Menéndez González, quienes continúan recopilando evidencia y testimonios para esclarecer los hechos.