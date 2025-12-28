Un hombre de 70 años fue apuñalado en la parte posterior de un restaurante de comida rápida en Caguas, según informaron las autoridades, en un incidente ocurrido en horas de la noche de ayer.

El ataque ocurrió en la parte trasera del restaurante KFC, ubicado en la avenida José Gautier Benítez, cuando la víctima fue agredida con un arma blanca, recibiendo varias heridas en distintas partes del cuerpo.

Debido a la gravedad de las lesiones, el hombre fue trasladado en ambulancia a un hospital del área de San Juan, donde permanece en condición crítica, indicaron las autoridades.

No se reportaron arrestos.

La agente Karelys Machín, del Distrito de Caguas, realizó la investigación preliminar y refirió el caso al Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) del área, quienes continuarán con la pesquisa correspondiente.