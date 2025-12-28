Agentes investigan un caso de apropiación ilegal ocurrido la tarde del sábado en el estacionamiento de la tienda Sam’s Club, ubicada en el centro comercial Plaza Del Parque en Bayamón.

Según información preliminar, la querellante indicó que desconocidos lograron ingresar al interior de su vehículo Ford F-150 modelo 2019, de donde se llevaron una funda que contenía cinco carteras y $8,000 en efectivo, los cuales se encontraban en la consola del vehículo.

Además del robo, los responsables habrían desconectado la bocina del vehículo, según detalló la querellante a las autoridades.

El caso será remitido al CIC de Bayamón para continuar con la investigación de rigor y determinar la identidad de los responsables.