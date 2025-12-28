La Policía identificó a Eric Alberto Delgado Carmona como el hombre de 34 años que fue asesinado a tiros ayer en los predios de un supermercado en Naguabo.

Según información preliminar de las autoridades, Delgado Carmona se encontraba en el estacionamiento del supermercado Ralph’s, ubicado en la carretera PR-31, en la zona urbana de Naguabo, cuando fue atacado y recibió múltiples disparos en distintas partes del cuerpo. Cerca del cuerpo también se hallaba un vehículo Ford F-350, modelo 2017, con impactos de bala en varias áreas.

El occiso contaba con antecedentes criminales, incluyendo violaciones a la Ley de Sustancias Controladas, por lo que fue fichado en febrero de 2018, así como un récord federal relacionado con narcotráfico.

No se han reportado arrestos relacionados a este caso.

La investigación está a cargo del agente Alexander Sánchez, supervisado por el sargento Esteban Ortiz, ambos adscritos a la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) del área de Humacao, en conjunto con la fiscal Astrid Rivera.