Un matrimonio resultó herido de bala durante un incidente desgraciado ocurrido en horas de la madrugada de hoy en un apartamento del residencial Vicente Geigel Polanco, en Isabela, informó la Policía.

Según el informe preliminar, una llamada telefónica al Distrito de Isabela alertó a las autoridades sobre dos personas heridas de bala que habían llegado al Hospital CIMA de Isabela. Al iniciar la investigación, los agentes determinaron que el incidente ocurrió mientras el hombre perjudicado se disponía a descargar su arma de fuego, para la cual posee licencia vigente.

De manera accidental, el arma se disparó, provocándole una herida de bala en la mano izquierda. El mismo proyectil alcanzó posteriormente a su esposa, quien se encontraba acostada en la cama, causándole una herida en el muslo izquierdo.

Ambos fueron atendidos inicialmente en el Hospital CIMA de Isabela y luego referidos a un hospital de la región, donde su condición fue descrita como estable.

La investigación quedó a cargo del agente Ronnan Nieves, adscrito al Distrito de Isabela.