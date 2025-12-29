Un hombre murió y al menos dos féminas resultaron heridas en medio de una balacera registrada en horas de la noche del domingo en la carretera número dos en Toa Baja.

La información preliminar apunta a que varios vehículos todo terreno (entre estos un Can-Am), se vieron involucrados en un accidente de tránsito y tras el accidente, ocurrió un altercado que culminó con una balacera, que dejó el saldo antes mencionado.

Alegadamente, el occiso intentó mediar entre las partes involucradas en el accidente y no estaba involucrado en la colisión. Los hechos se registraron poco antes de las 11:00 p.m., cerca de la urbanización Las Colinas.

Se informó que la carretera número dos fue cerrada en dirección hacia San Juan mientras la Policía investiga la escena.