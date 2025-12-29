Un hombre murió el domingo tras sufrir un aparatoso accidente de tránsito en la autopista PR-53, en el municipio de Humacao, informó la Policía.

El choque fue reportado a las 6:53 p.m. en el kilómetro 35.9 de dicha vía. Según información preliminar, Rolando Vicente Rodríguez, de 55 años y residente del municipio, conducía un Subaru Impreza WRX STI color azul, en dirección de sur a norte, cuando perdió el control del volante al presuntamente transitar a una velocidad mayor a la permitida.

El vehículo impactó un árbol y, debido a la fuerza del choque, se partió en dos. La parte frontal del automóvil también golpeó un poste que sostiene los letreros de salida. A consecuencia de los fuertes golpes y heridas recibidas, Vicente Rodríguez falleció en el lugar.

Relacionadas

  1. Muere adulto mayor tras ser atropellado por conductor que huyó en Cabo Rojo

  2. Accidente de tránsito desata balacera mortal en Toa Baja

  3. Múltiples heridos durante celebración del Festival de las Máscaras en Hatillo

  4. Ocurrieron seis asesinatos este fin de semana en Puerto Rico

  5. Hombre muere ahogado en Piñones

A la escena acudieron paramédicos, la unidad de rescate de Las Piedras y personal del Cuerpo de Bomberos.

La investigación estuvo a cargo de la agente Dianne Nieves González, de la División de Autopista de Humacao, junto a la fiscal Astrid Rivera, quien ordenó el traslado del cuerpo al Instituto de Ciencias Forenses para fines de autopsia. El agente Pedro Colón, adscrito a la División de Servicios Técnicos, estuvo a cargo de la documentación y las mediciones correspondientes.