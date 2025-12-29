Un hombre murió el domingo tras sufrir un aparatoso accidente de tránsito en la autopista PR-53, en el municipio de Humacao, informó la Policía.

El choque fue reportado a las 6:53 p.m. en el kilómetro 35.9 de dicha vía. Según información preliminar, Rolando Vicente Rodríguez, de 55 años y residente del municipio, conducía un Subaru Impreza WRX STI color azul, en dirección de sur a norte, cuando perdió el control del volante al presuntamente transitar a una velocidad mayor a la permitida.

El vehículo impactó un árbol y, debido a la fuerza del choque, se partió en dos. La parte frontal del automóvil también golpeó un poste que sostiene los letreros de salida. A consecuencia de los fuertes golpes y heridas recibidas, Vicente Rodríguez falleció en el lugar.

A la escena acudieron paramédicos, la unidad de rescate de Las Piedras y personal del Cuerpo de Bomberos.

La investigación estuvo a cargo de la agente Dianne Nieves González, de la División de Autopista de Humacao, junto a la fiscal Astrid Rivera, quien ordenó el traslado del cuerpo al Instituto de Ciencias Forenses para fines de autopsia. El agente Pedro Colón, adscrito a la División de Servicios Técnicos, estuvo a cargo de la documentación y las mediciones correspondientes.