Una cantidad no especificada de personas se encontraba atrapada detrás de un golpe de agua en Ciales, informó la oficina central de la Zona 2 del Negociado de Manejo de Emergencias y Administración de Desastres (NMEAD), en Vega Baja.

La situación ya estaba siendo atendida por personal de Manejo de Emergencias.

Según la información disponible al momento, las personas están atrapadas un lugar bastante remoto y de difícil acceso conocido como charco “El morón”, por el río Toro Negro.

No obstante, no están atrapadas en el agua, sino que están en tierra, en un sitio relativamente seguro y su vida no estaría corriendo peligro inminente.

Aunque al momento continúan evaluando la situación y el mejor curso de acción, según explicó uno de los directivos de Manejo de Emergencias, es probable que haya que esperar a que baje el nivel de las aguas del río para poder acceder al lugar donde están las personas y sacarlas de allí de manera segura.