Yabucoa. Algunos le llaman la “Piedra Picada”, otros la “Piedra Jendía”, la “Piedra Rajada” y hasta “Las Guaretas”. Y, aunque su forma ha dado rienda suelta a la imaginación de los yabucoeños a la hora de nombrarla, lo cierto es que el enorme peñón de granito, ubicado en el barrio Camino Nuevo, que mide 20 pies de alto por 30 de ancho y que -en efecto- está partida, figura entre los atractivos turísticos de este pueblo.

Oficialmente, los residentes del sector la llaman Piedra La Cueva del Cabro en Yabucoa y se muestra como un hermoso accidente de la naturaleza que adorna la Playa Lucía.

“Aquí (en el barrio Camino Nuevo) le dicen Piedra La Cueva del Cabro. Los residentes que llevan mucho tiempo aquí dicen que todo el tiempo la han llamado así.

Una vez vino una persona a hacer un video y le puso el nombre de Las Guaretas”, expresó Juan Lozada, director de la Oficina de Turismo en Yabucoa, tras destacar que los residentes del lugar no acogieron con agrado el nombre.

El nombre “Piedra La Cueva del Cabro” hace referencia a una cueva aledaña.

“Estas orillas de estas costas estaban más lejos y la gente tenía animalitos y, como aquí al lado hay como una cueva y quizás los cabros utilizaban esto aquí para guarecerse de las inclemencias del sol y el tiempo, pues los vecinos forjaron una historia de la Piedra La Cueva del Cabro. Le hemos preguntado a los residentes y eso es lo que nos han dicho y no podemos irnos por encima de la realidad de los residentes que habitan aquí”, explicó el director de Turismo.

Sin embargo, el gran misterio es cómo una piedra tan grande terminó partida en dos y quedaron sus partes enteras una al lado de la otra.

Aunque nadie tiene una respuesta absoluta y científicamente comprobada, sí hay varias teorías.

“Esta es una piedra perfectamente seccionada, se desconoce si se han hecho estudios a esta piedra para determinar cuáles han sido las posibilidades de haberse separado así. De lo que se conoce, siempre ha estado así. Si la pudiéramos mover para unirla vemos que quedaría como un rompecabezas. Lo más probable es que haya sido un rayo o que la piedra en el medio tuviese otra composición que fuera un poco más blanda que la parte exterior y, quizás con un choque con otra roca haya causado esa separación”, teorizó Lozada.

Mientras, doña Rosin Pagán, de 74 años, quien ha residido en la zona toda su vida, afirma que la piedra ha tenido algunos cambios con el pasar del tiempo.

“Toda la vida esa piedra ha estado ahí. Ella (la piedra) estaba como un haba, abajo estaba igual y parece como que una piedra le cayó ahí. Ella estaba más abierta, se ha unido con los meneos (terremotos)”, relató la septuagenaria, quien sirve como anfitriona del lugar, pues su humilde casita abre paso a los visitantes que llegan desde todas partes del mundo a disfrutar de esa atracción de la naturaleza.

“Aquí ha venido gente de Nueva York, de Santa Cruz, de un montón de sitios y me piden permiso para pasar y yo los dejo porque no me gusta decirles que no. Ellos me tienen en esa cosa de Facebook y yo los dejo pasar siempre”, dijo doña Rosin.

Sin embargo, según el Director de Turismo, no existe un programa de visitas creado por el municipio de Yabucoa para que los visitantes puedan ir a la Piedra La Cueva del Cabro. Quienes deseen llegar frente a la enorme roca deben hacerlo por su cuenta y bajo su riesgo.

“Las personas viene aquí vienen bajo su propio riesgo porque actualmente el municipio no ha creado todavía un programa de visitas. Además, el acceso es un poquito difícil porque hay que sacar permiso con los vecinos”, sostuvo Lozada.

La ruta hacia esa zona consta de -aproximadamente- 10 minutos a pie. Y, aunque el lugar cuenta con unas escaleras, es necesario pasar luego a través de enormes rocas. Esto, sin duda, lo convierte en una ruta para aventureros.

“Pero, exhortamos a las personas que vienen a visitar lugares como este que siempre recuerde tener buena práctica porque Puerto Rico es uno y es de todos. Tenemos que crear consciencia, si tenemos lugares bonitos para visitar, pues por qué los vamos a ensuciar si dentro de par de años lo que vamos a tener es un basurero. Si traes algo, llévatelo y, si puedes llevarte algo más, mucho mejor porque así poco a poco vamos limpiando nuestras costas, nuestros ríos y nuestros valles”, concluyó el funcionario.

Esta impresionante piedra se encuentra en la Playa Lucía, específicamente en la zona del barrio Camino Nuevo, sector El Negro.