El Departamento de Salud alertó esta tarde que, debido a las tormentas que están afectando a gran parte de Estados Unidos, se ha retrasado la entrega de las vacunas contra el COVID-19 en Puerto Rico, y eso ha obligado a reprogramar la fecha de vacunación para miles de personas.

Según detalló el designado secretario de Salud, doctor Carlos Mellado, está ocurriendo “una situación extraordinaria, sobre la que no tenemos ningún control, que ha provocado un atraso en la entrega de vacunas”. Agregó que no han recibido vacunas esta semana y “a esta hora todavía no tenemos ningún tipo de respuesta o comunicación de que vayan a llegar ni mañana ni pasado mañana”.

Específicamente, dijo que había un atraso en la entrega de vacunas de 41,450 de Pfizer y 38,900 de Moderna.

“Repito, esta semana no hemos recibido vacunas por la situación del mal tiempo en los Estados Unidos. Siempre recibimos vacunas martes, miércoles y jueves. Se mantienen ultracongeladas, vivas, porque si no hay actividad ese fin de semana no se puede arriesgar transportar la vacuna a un lugar si no la va a utilizar. Vacuna que llega a Puerto Rico, vacuna que nosotros inoculamos”, afirmo Mellado.

Esa situación, agregó, ha provocado un atraso en el proceso, y que se haya tenido que reprogramar la vacunación de miles de personas que estaba prevista para hoy jueves, y mañana viernes.

Sin embargo, el general José Reyes, ayudante general de la Guardia Nacional, aclaró que las personas de 65 años que estaban programadas para recibir la primera dosis el 18 de febrero en los seis centros de vacunación de la Guardia Nacional fueron reprogramadas para el 4 de marzo, y aquellas que la recibirían el 19 de febrero fueron reprogramadas, el 5 de marzo.

El general indicó que todas las segundas dosis previstas para hoy y mañana se podrían administrar en los seis centros.

Reyes anunció además que la Guardia Nacional “ya completó 44 de las égidas que se nos asignó, de las 178”, una población total aproximada de 3,369 personas, 2,774 de ellos residentes y 595 empleados.

Asimismo, Reyes dijo que habían vacunado ya con la primera dosis a más del 75% de los cerca de 55,000 empleados de escuelas públicas y privadas y centros head start, y cerca del 14% había recibido la segunda dosis.

La organización VOCES, que está colaborando con Salud en el esfuerzo de vacunación, anunció que también había tenido que cancelar la administración de primeras dosis que tenía programada para hoy y mañana en el centro Yolanda Guerrero. Sí podrán suministrar la segunda dosis programadas para mañana.

El secretario de Salud fue enfático en que las personas no tienen que hacer nada más que esperar la comunicación de Salud sobre el cambio de fecha para entonces acudir a recibir su vacuna.

En el caso de personas que tenían programado recibir la segunda dosis, la doctora Iris Cardona, coordinadora del programa de vacunación, llamó a la calma aclarando que se le daría también una segunda fecha y que no deben preocuparse por la demora, pues pueden transcurrir “hasta 42 días” después de la primera dosis y aún se mantiene la eficacia para recibir la segunda.

Por otro lado, el Departamento de Salud anunció el lanzamiento de un nuevo portal cibernético con un “dashboard” mejorado que, además de los datos sobre contagios, muertes, utilización de hospitales y otras estadísticas similares, incluirá las estadísticas sobre vacunación y los futuros eventos de vacunación, como los que llevan a cabo con la iniciativa VacuTour. El nuevo portal está disponible en la dirección cibernética: http://covid19datos.salud.gov.pr.