Un análisis realizado por el Centro de Estudios del Desarrollo (CED) del Recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico (UPR) identificó cambios significativos en los niveles de concentración de mercado de varios sectores de la economía puertorriqueña entre 2017 y 2022.

El estudio examina 18 sectores mediante el Índice Herfindahl-Hirschman (HHI), una métrica utilizada por reguladores para evaluar el grado de concentración y competencia en los mercados.

Entre los hallazgos, se destaca que el comercio al detal registró un aumento en su nivel de concentración, al pasar de un HHI de 10 en 2017 a 13 en 2022. A pesar de este incremento, el sector se mantiene dentro de un nivel considerado competitivo.

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Sin embargo, el análisis revela que las 50 empresas de mayor tamaño, de un total de 10,004 comercios, concentran una quinta parte de las ventas del mercado.

En contraste, el comercio al por mayor experimentó una reducción en su nivel de concentración durante el periodo estudiado. No obstante, las 50 empresas más grandes, de un total de 2,145 mayoristas, todavía concentran más de la mitad de las ventas del sector.

“Un mercado con mayor concentración implica que la competencia se redujo, lo que por lo general se traduce en precios mayores a los consumidores. Lo ideal es tener mercados competitivos para que haya un sistema económico más eficiente. Habría que preguntarse qué está haciendo la División de Asuntos Monopolísticos del Departamento de Justicia para promover la competencia en todos los sectores, especialmente en los más concentrados, como es el caso del mercado de gas propano, donde una sola empresa lleva dominando por años cerca del 80% de las ventas” señaló el doctor José Caraballo Cueto, director del CED.

Sector de información registra el mayor cambio

El cambio más significativo entre 2017 y 2022 se registró en el sector de información. Su HHI disminuyó de 4,786 a 592, una reducción de 4,194 puntos que transformó al sector de uno de los mercados más concentrados a uno relativamente competitivo.

De igual forma, la participación de las cuatro empresas más grandes del sector se redujo de 80% a 43% durante el periodo analizado.

En el sector financiero, por su parte, también se observó una leve disminución en el dominio de las empresas de mayor tamaño. Aun así, las 50 empresas más grandes continúan concentrando aproximadamente el 65% del mercado.

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Administración de empresas y minería entre los sectores más concentrados

En términos generales, el análisis del CED identifica a los sectores vinculados a la administración de empresas y la minería entre los que presentan los niveles de concentración más altos y persistentes.

“Estos datos demuestran que la estructura de un mercado puede transformarse sustancialmente en un periodo de apenas cinco años. Medir estos cambios permite identificar dónde la competencia se fortalece y dónde persisten niveles importantes de concentración”, añadió Caraballo Cueto.

El análisis del CED aporta información para comprender la estructura competitiva de distintos sectores de la economía de Puerto Rico y puede servir como referencia para el diseño y evaluación de políticas públicas dirigidas a fomentar la competencia y proteger a los consumidores.