El Centro Nacional de Huracanes (NHC por sus siglas en inglés) sigue echándole el ojo a una onda tropical que se espera se desprenda de la costa de África en las próximas horas de este viernes y que pudiera tener algún tipo de desarrollo ciclónico.

Según ha explicado el NHC, el fenómeno pudiera podría interactuar con otro disturbio en el Atlántico tropical oriental y luego avanzar hacia el oeste.

Según los pronósticos, las condiciones ambientales podrían volverse favorables en unos días, lo que permitiría un desarrollo lento del sistema. Aunque por ahora las probabilidades son bajas, existe la posibilidad de que se forme una depresión tropical cerca o al este de las Antillas Menores hacia finales de la próxima semana.

Al momento, la probabilidad de desarrollo ciclónico es de un 40 por ciento en siete días. Hasta el jueves en la noche esa probabilidad era de un 30 por ciento.

Si el sistema lograra convertirse en tormenta llevaría el nombre de Jerry.

La temporada de huracanes en el Atlántico arrancó el pasado 1 de junio y termina el próximo 1 de novuembre.