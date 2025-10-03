Una onda tropical que acaba de emerger de la costa de África y que se espera que interactúe próximamente con otro disturbio en el Atlántico tropical oriental, es observada por el Centro Nacional de Huracanes en Miami (NHC por sus siglas en inglés) ante su posibilidad de desarrollo ciclónico.

El NHC, en su boletín de análisis del trópico de las 2 de la tarde de este viernes explicó que tras la interacción que se espera entre la onda y un disturbio, se proyecta que el sistema se desplace hacia el oeste.

La agencia tambien especificó que las condiciones ambientales podrían volverse favorables para su desarrollo lento en los próximos días, y existe la posibilidad de que una depresión tropical se forme cerca o al este de las Antillas Menores para finales de la próxima semana.

Al momento el sistema tiene cero por ciento de probabilidad de formación ciclónica en dos días, sin embargo esa probabilidad aumenta a un 50 por ciento en los próximos siete días.

Si el sistema lograra convertirse en tormenta llevaría por nombre Jerry.

La temporada de huracanes arrancó el 1 de junio y se extiende hasta el 30 de noviembre.