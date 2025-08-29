Una onda tropical que es vigilada desde el jueves, por el Centro Nacional de Huracanes (NHC, en inglés) aumentó hoy su potencial de desarrollo ciclónico en los próximos siete días a un 30%.

Aunque las probabilidades de desarrollo aún se catalogan como “bajas”, de un día para otro aumentó en un 10% en esta posibilidad de formación ciclónica.

8/29/2025: The Atlantic basin hasn't had tropical storms in the past few days, but we are watching a tropical wave that is forecast to emerge off Africa Sunday. It has a 30% formation over the next 7 days, and should reach TAFB's forecast area (35W) by the middle of next week. pic.twitter.com/uxLLkGLjdL — NHC_TAFB (@NHC_TAFB) August 29, 2025

Esta onda se espera que salga de la costa oeste de África para el domingo.

Según el informe emitido esta tarde por el NHC, “las condiciones ambientales podrían favorecer un desarrollo lento de este sistema mientras se desplaza de oeste a oeste-noroeste a una velocidad de 15 a 20 millas por hora por el Atlántico tropical oriental y central la próxima semana”.

De convertirse en tormenta tropical o huracán, llevaría el nombre de Gabrielle.

La temporada de huracanes se encuentra en su periodo pico. La misma culmina el próximo 30 de noviembre.