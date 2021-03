Este año, al parecer las ventas de pescado y mariscos para Semana Santa van en ascenso, aunque hay quienes aseguran que esto es dependiendo desde el cristal donde se mire.

Las pescaderías y restaurantes reflejan un aumento en ventas comparado con el año pasado. En cambio, a los pescadores se les dificulta cada vez más salir al mar, debido a los cambios en el suelo marino ocasionados por el huracán María y los fuertes oleajes que se experimenta en la isla.

Para los trabajadores del mar, el pescado y mariscos no están fáciles de conseguir, las ventas están estancadas o dependen del éxito del comerciante que compra su producto.

En el caso de Carlos Joel Velázquez, propietario de la pescadería Kadmiel en la Playa Húcares en Naguabo, las ventas este año han superado las expectativas, tomando de punto de partida el panorama del pasado año cuando los cierres por la pandemia reflejaron un impacto fuerte en sus bolsillos.

“Las ventas por el momento van excelentemente bien. La gente está llegando, hay mucha demanda del marisco. Cuando la Semana Santa cae bien temprano en abril, siempre se dan muy buenas las ventas. Todavía no hemos llegado a Semana Santa y ya superamos por mucho lo que se vendió el año pasado. Obviamente, este año las ventas han aumentado también por el dinero de fondos federales que han dado. Eso ha alentado a las personas a consumir más marisco de lo normal. Eso ha sido muy bueno”, explicó Velázquez.

Según el comerciante, las ventas “han aumentado, pudiera decir un 85% aproximadamente”, lo que refleja un dramático aumento considerando la situación vivida por este sector de la economía el año pasado para esta misma fecha.

“Obviamente comparándolo con el año pasado con el COVID y el cierre, se hizo un poco difícil las ventas, pero la gente salió como quiera y siguió consumiendo mucho marisco y pescado. Pasó la Semana Santa y se vendió muy bien también. No como otros años, pero la gente hizo como más serio el consumo de productos locales”, afirmó Velázquez.

De igual manera, Doris Gómez, dueña de la pescadería y restaurante Vinnyˈs en Naguabo considera que este año se ha visto un aumento en las ventas de pescado y mariscos, aunque por el momento, no en un porcentaje tan alto.

“Las ventas han subido un poco gracias a Dios. Las ventas están más abundantes que el año pasado. Yo diría que han aumentado en un 30% por ciento”, expresó la comerciante, quien espera que la semana que viene sea aún mejor.

No obstante, Gómez, quien le compra a varios pescadores de la zona, entiende que no se les está haciendo fácil conseguir la pesca, debido a las condiciones del tiempo en las pasadas semanas.

“Los pescadores pescan algunas cosas, aunque están teniendo problemas con eso de las marejadas que hubo”, dijo la dueña del local.

Mientras que el pescador Tommy Gómez, afirma que la pesca ha ido “bastante bien” en estos días aunque entiende que eso puede variar de pescador en pescador.

“Las ventas se han disparado en los negocios, en restaurantes y pescaderías. Por lo que si al negocio que le vendes le va bien, pues al pescador también le va bien. Depende de a quien tú le vendas”, dijo Gómez.

En el caso de Pedro Pérez, quien es buzo, pero actualmente asiste como capitán de una lancha que sale a pescar desde las aguas de Naguabo hasta Vieques, las ventas se han mantenido estables, pero asegura que nada es como antes.

“Las ventas se mantienen, no han subido ni han bajado. Están ahí como estancadas. Los negocios siguen a un 50% de su capacidad y eso limita la venta. Todo ha seguido igual. En comparación con seis o siete años atrás, sería un año bajo en ventas”, comentó Pérez.

No obstante, el pescador asegura que la situación en el mar no ha estado fácil, por lo que la pesca que logran sacar tampoco es como en otros tiempos.

“De María para acá el fondo del mar cambió mucho. Los arrecifes no crecen de un día para otro ni de un año para otro y ese es el hogar de peces, langostas y de muchos moluscos como el pulpo. Además, no sé qué ha pasado este año y desde el año pasado, pero ha habido mucha lluvia y viento y los oleajes han afectado también. ¡Ayer era un día que hacia un frío y unas olas! Estábamos cerquita de Vieques y la pesca no fue buena, fue regular. En comparación con otros años, para Semana Santa nosotros hacíamos buenas pescas, pero estos últimos años no sé qué pasa”, explicó Pérez, quien se prestaba a salir al mar.

Del mismo modo, Reimundo Espinoza, biólogo miembro de la organización Conservación ConCiencia, quien maneja el programa de Pesca Responsable y labora mano a mano con los pescadores y varias villas pesqueras a nivel de toda la Isla, afirma que el clima y las condiciones marítimas han estado difíciles en las últimas semanas para lograr la pesca de esta época. No obstante, asegura que ha mejorado y que esto ayudará a los pescadores en esta temporada alta de consumo local.

“Ahora mismo, por suerte, el tiempo mejoró porque es un momento crítico en cuaresma. El último mes el mar ha estado bien fuerte, la marejada, el oleaje y la visibilidad de los fondos para los buzos ha sido difícil. Han estado bajo la veda natural, pero ya desde la semana pasada que empezó a mejorar está llegando bastante pescado y marisco”, aseguró el experto.

Además, Espinoza afirmó que es notable la recuperación de la industria pesquera y, aunque continúan las limitaciones de espacios por la pandemia, entiende que las villas están listas con sus protocolos para poder recibir a quienes quieren consumir pescado fresco.

“Estamos viendo que el sector de pesca ya está empezando a recuperarse de los temblores y de María. Pero en cuanto a la pandemia y las restricciones para la gente, las villas tienen sus protocolos y espacio para comprar su pescado. Se ve más movimiento de la gente, tienen un poco más de confianza. Están saliendo a comprar, se sienten cómodos porque las villas están al aire libre. En esos términos también ayuda a la venta del pescado”, expuso el biólogo.

De paso, Espinoza exhortó a las personas a apoyar la pesca local y recomendó visitar la página de Facebook o Instagram de Pesca Responsable Puerto Rico para que puedan tener acceso a un documento con los números de teléfonos de todas las villas pesqueras con quienes colabora la entidad.

“Además de los teléfonos, también tenemos una lista de 50 pescados para la gente que no conoce los pescados vaya aprendiendo y que no solo piensen en chillo o mero, sino que también hay mucha variedad de pesca muy buena aquí en la Isla”, puntualizó el biólogo.