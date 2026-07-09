Hace falta mucha agua.

Ya salió el reporte semanal del monitor de sequía de Estados Unidos y en esta ocasión reveló que más pueblos de Puerto Rico están bajo la clasificación de sequía severa.

Cabo Rojo, Guánica, Lajas, Santa Isabel y partes de Sabana Grande, Yauco, Peñuelas, Guayanilla, Ponce, Juana Díaz, Coamo y Salinas están dentro de esa categoría.

Esto significa que “el sector agrícola enfrenta pérdidas significativas, las siembras se retrasan y los ganaderos deben alimentar al ganado con alimento suplementario debido a la escasez de pasto, el heno y otros forrajes son escasos, se implementan medidas estrictas de racionamiento de agua y los árboles y la vegetación muestran signos evidentes de estrés por la falta de humedad”.

En cuanto a la sequía moderada, aumentó de 40.85% a 61.39%. Toda la mitad este de Puerto Rico, incluída la zona metropolitana está en esa clasificación.

El martes, la gobernadora Jenniffer González Colón informó que la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) evalúa implantar interrupciones programadas del servicio de agua para los abonados que dependen de los embalses Carraízo, Cidra y Toa Vaca, aunque indicó que todavía no había una fecha específica para comenzar el plan.