El alcalde de Guánica Santos “Papichi” Seda Nazario reveló hoy que unas 40 personas aun se encuentran pernoctando en refugios improvisados en ese municipio porque no han solicitado las ayudas que dispuso el Departamento de Vivienda y la Administración Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, por sus siglas en inglés).

La información trascendió luego que el líder comunitario del barrio la La Luna, William Martínez, denunciara que, ayer, por instrucciones de Seda Nazario, le retiraron del parque una cisterna que abastecía de agua a unas 17 personas que duermen en el lugar. El líder comunitario indicó que también en el campamento del barrio La Laguna, Siberia y Ensenada aún quedan personas pernoctando en casetas, esto en momentos en que la gobernadora Wanda Vázquez Garced había anunciado que ya los refugiados habían sido reinstalados.

PUBLICIDAD

El primer ejecutivo municipal negó que haya dado instrucciones para retirar el oasis e indicó que el municipio les provee las instalaciones y les mantiene el servicio de agua en los baños del parque, así como alumbrado y recogido de desperdicios sólidos. Dijo que la cisterna le pertenece a la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados.

“El municipio no tiene ninguna cisterna allí, el municipio sí le provee la luz del parque, le provee los baños de la facilidad de la cancha, le provee la facilidad del parque e inclusive el municipio le está canalizando todas la ayudas a través del Departamento de la Vivienda, de FEMA y demás y por eso como alcalde hemos estado haciendo el llamado para que todo este mes a que entreguen los documentos, completen los procesos que han comenzado con FEMA para que de esta forma ellos puedan estar en un lugar seguro porque me preocupa su salud. Me preocupa que ellos estén en el parque cuando estamos en medio de una pendemia y yo quiero que todo el mundo esté seguro”, sostuvo.

Indicó que estas personas decidieron no moverse hasta el campamento base que cerró el mes pasado y donde pernoctaban unas 250 personas. Los refugiados en el campamento se reubicaron a través del Departamento de Vivienda y otros en sus hogares.

“En el caso de estas personas no han entregado los documentos en Vivienda, no han entregado los documentos en FEMA, a otros es que ya FEMA le ha desembolsado los fondos y ellos no ha buscado la residencia, entonces por eso es mi urgencia en cuanto a esto. Le estoy solicitando a ellos que busquen los documentos, que los traigan por que es importante que estén en un lugar. Nosotros le estamos proveyendo el parque que es una facilidad municipal, tienen la luz allí, los baños, tienen los inodoros portátiles que los alquilamos nosotros, contenedor para que eche la basura que los alquilamos nosotros. Se les provee hasta seguridad porque la Policía va y visita el campamento constantemente, pero nosotros necesitamos que estén en un hogar, pero ellos no pueden estar en un hogar hasta que no entreguen los documentos, que más puedo hacer yo”, dijo.

PUBLICIDAD

Seda Nazario, incluso, indicó que tiene evidencia donde ciudadanos rechazan la ayuda y que prefieren quedarse en los refugios.

“El Departemento de la Vivienda ha estado allí, el Departemento de la Familia, el municipio ha estado allí, inclusive yo tengo en mi poder una hoja donde constantemente estamos haciendo el censo con ellos, donde ellos mismo establecen y dejan claro que ellos no les interesa buscar ninguna ayuda que quieren quedarse allí”, manifestó.

“Una cosa es tener necesidad, necesidad tuvieron 3,200 personas que nosotros hemos estando ayudando y ya están ubicadas, pero tambien está este caso, que son 40 familias, donde hemos estado detrás de ellos y constantemente llevándole servicios hasta el mismo parque y ellos no han entregado los documentos”, señaló.

“Ellos sabrán las razones para no entregar los documentos. Yo te puedo decir las razones que yo he tenido de llegar a donde ellos, porque a mí me preocupan ellos, yo quiero que ellos estén bien y por eso hemos llevado al Departamento de la Vivienda, de la Familia, el muncipio”, añadió.

Sobre la posibilidad de que el parque se convierta en foco de infección ahora que se le hace frente al coronavirus, el alcalde dijo que “ellos tienen allí los baños, ellos tiene allí agua”.

“Esto no se trata de que sacaron una cisterna y no hay agua, allí hay agua. Allí hay unos baños que el municipio está proveyendo. Allí hay iluminación que el municipio está proveyendo, están una facilidad municipal, el municpio le ha ayudado, el gobierno le ha ayudado. Hay una responsabilidad que ellos tienen que cumplir también”, apuntó.

PUBLICIDAD

“Es una mentira de parte de estos ciudadanos, donde yo lo único que espero es que ellos por favor conserve su vida. Cuando llegue el momento de las ayudas pues el que cualifica pues nítido, pero ya ellos han tenido la ayuda y las están teniendo de parte del municipio”, puntualizó.

Ciudadanos se mueven a pueblos limítrofes

Seda Nazario adelantó que FEMA ha desembolsado $5.2 millones para asistencia por renta y para las personas que han perdido su hogar. Indicó, además, que con las ayudas, personas se han estado moviendo dentro del mismo municipio y pueblos limítrofes, aunque no supo precisar la cantidad de personas que se han ido del municipio.

“Te aseguro que van a regresar porque estoy muy seguro en papa Dios que vamos a tener los recursos para echar este pueblo hacia adelante, pero lo que se destruye en un segundo no se levanta en cuatro semanas. Va a tardar”, apuntó.

Seda Nazario dijo que el 75% de los refugiados no había perdido su casa, sino que tenían miedo de regresar. Indicó que con un ingeniero estructural se evaluaron 7,251 casas, de las cuales 526 son inhabitables. “La mayoría de estas que tiene las casas en rojo (inhabitable) están con familiares, no están en parques)”, aseguró.

AAA dice que retira cisterna por falta de uso

Cherryl Ortiz, directora de la oficina regional del sur de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, dijo, por su parte, que la cisterna fue retirada por que no se le estaba dando uso.

PUBLICIDAD

“Realmente no había razón por la cual el camión se mantuviera allí por varias razones… por que estamos tratando que los trabajos que estén en la calle sean los mínimos necesarios y el más principal es que el refugio tiene agua que lo paga el alcalde, así que no teníamos motivos porque ese camión cisterna se mantuviera en el lugar”, dijo.

Ortiz, indicó que los refugiados no estaban utilizando el oasis. “Apenas una persona iba y llenaba uno o dos galones. Nosotros sabíamos que no lo estaban utilizando porque nosotros tenemos que muestrearlo y rellenarlo diariamente”, sostuvo.

“El refugio tiene agua, ¿cuál era el propósito de si el refugio tiene agua, yo mantener un tanque que me cuesta dinero y que sé que no se están utilizando porque no lo estamos rellenando?”, cuestionó.

La cisterna se había mantenido en el lugar desde que ocurrieron los terremotos en la zona a finales de diciembre. Según Ortiz, mantener la cisterna en el área podría alcanzar los $600 diarios.

Ortiz indicó que no se había retirado antes “porque en esa área se estaban estabilizando los sistema de agua potable”. “Por seguridad dejamos el camión y verificamos si ya se puede retirar porque equis periodo de tiempo ellos no han tenido interrupciones, por eso fue que se dejó”, apuntó.

El líder comunitario del barrio La Luna, William Martínez, por su parte, dijo que sí le estaban dando utilidad y que la AAA la estaba recargando entre cada dos a tres días.

Martínez se mantiene en que no solamente los refugiados se beneficiaban del recurso, sino en que muchas personas del barrio iban en busca de esa agua.

PUBLICIDAD

Por otro lado, Martínez indicó que, en su caso particular, quien duerme en el refugio junto a su esposa e hijas, sí hizo la gestión para buscar la ayuda de FEMA, pero tras un error en los procedimientos le dijeron que no era elegible. Explicó que su casa fue inspeccionada por ingenieros y personal de FEMA, sin embargo a esta no le colocaron el sello que establece que fue inspeccionada y tampoco si es habitable o no.

“En mi caso los papeles míos no aparecieron, FEMA no tenía conocimiento de eso pero yo sí tenía los papeles de FEMA y había hecho los trámites. El caso se me deniega. Para efectos del récord, la casa aparecía como si fuera habitable. Y esos papeles yo los tengo y cuando FEMA me llamó me dicen que ellos no tienen ningún documento como que yo había reclamado”, explicó.

Tras el incidente, Martínez buscó un ingeniero estructural que le certificara la vivienda como inhabitable y reiniciar el proceso.

“Créeme que yo he hecho de tripas corazones, no es que yo quiero estar ahí, nadie quiere estar ahí. Ahora se va enviar directamente a FEMA la carta del ingeniero estructural”, sostuvo.