Las aguas de la Laguna del Condado se ven bien, y de igual manera los animales y plantas que habitan ese popular cuerpo de agua se muestran saludables, según las observaciones de dos jóvenes que laboran allí a diario en un servicio de renta de kayaks.

Sin embargo, hace algunos días se emitió una advertencia al público para que evitaran esas aguas, luego que una falla en un sistema operativo de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) provocara el desbordamiento de aguas residuales de varias alcantarillas de la zona de Condado, y su eventual entrada a las aguas de la laguna.

Aunque en ese momento se tomaron medidas para desinfectar con una solución de cloro parte de las aguas usadas que se estaban desbordando, el Cuerpo de Vigilantes del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) y miembros de la organización ambientalista Estuario de la Bahía de San Juan pidieron al público no entrar a la Laguna del Condado, las playas de Condado y San Juan, así como evitar pescar en el Caño Martín Peña y la Bahía de San Juan, ante la posibilidad de que las aguas pudiesen estar contaminadas.

A juzgar por lo que se puede ver a orillas de la Laguna del Condado, así como por las expresiones de personas que están allí a diario, esta situación ambiental ya parecería superada.

“Estamos aquí, trabajando todos los días, normalmente”, aseguró, en una plácida playita, bajo la sombra de uvas playeras y con una agradable brisa, Jordan Fuentes de VIP Adventures, que ofrece servicios de renta de kayak, ‘paddle boards’ y snorkel a través de la Laguna de Condado.

Jordan Fuentes y Ángel Cruz, de VIP Adventures. ( Carlos Giusti/Staff )

“Cuando pasó el suceso tuvimos nuestras reglas. No cerramos el negocio, pero le advertíamos a los clientes sobre ir a otras áreas; que no fueran a la bandera roja que es más arriba.Pero el agua está clara, he visto par de manatíes, no apesta, no se ha traído ninguna enfermedad, ninguno de los clientes se ha quejado ni nada. Y aquí estamos en la Laguna del Condado para servirles, VIP Adventures”, explicó el joven.

Comentó que, a esa playita de la laguna, que es un área de aguas tranquilas, acude también gente a bañarse y nadar. Agregó que el domingo previo “estaba bastante lleno, y nadie se quejó”, e incluso tuvieron la celebración de un cumpleaños “que disfrutaron un montón”.

Reiteró que, “lo que tengo entendido”, el agua estaba “bien”, y comentó que no había visto “un científico, un profesional, de los que vienen a chequear el agua, verificando el agua o la contaminación, ni nadie preguntando ni nada”.

Su colega Ángel Cruz se hizo eco de las palabras de Fuentes, reiterando que “el agua la encontramos bastante bien”. Agregó que usan una aplicación para verificar las áreas que están marcadas verde, entiéndase con aguas aptas para bañarse, y las áreas en rojo, donde no se debe entrar al agua.

“La laguna donde trabajamos, ha salido verde, gracias a Dios. Lo que sí tenemos información de que después del puente (Dos Hermanos) es área roja. Así que no permitimos que pasen para allá, obviamente por precauciones, y porque la marea es más fuerte para allá”, sostuvo Cruz.

Los visitantes eran orientados para mantenerse fuera de las áreas marcadas con bandera roja. ( Carlos Giusti/Staff )

La Laguna del Condado, según describió Fuentes, es “un paraíso”, que acoge a un sinnúmero de especies que se pueden ver al navegar por sus aguas. Enumeró, entre otros, manatíes, muchos peces, lagartos, mantarrayas, tortugas de mar, estrellas de mar.

“Tenemos como cinco o seis manatíes que pueden ver por ahí. Hay una cría pequeña que también la pueden ver. Y esto es algo súper estupendo para los manatíes, que están en peligro de extinción”, insistió el joven, reiterando la invitación a visitar el lugar y disfrutar de la experiencia.

“Esta área está chévere. Aquí en verdad pueden disfrutar, venir a disfrutar en familia, a disfrutar”, agregó Cruz.

Monitoreo por parte del Estuario

Sin embargo, la idea de que todo está bien con el agua, podría resultar engañosa, tal como revelan las pruebas realizadas en la laguna hace pocos días por personal del Estuario de la Bahía de San Juan, donde se puede analizar esa contaminación que no se ve a simple vista.

El Estuario monitorea constantemente los cuerpos de agua que son parte de ese amplio sistema de ríos, quebradas, lagunas, manglares, canales, bahía, costas y playas de donde proviene su nombre. Cada jueves toman muestra de las aguas, y 24 horas después, el viernes, a las 3:00 p.m. o antes, se publican los resultados en la página oficial del Estuario y sus páginas en redes sociales.

“Es lamentable que haya salido resultado no apto para bañistas. Pero lo bueno de eso es que podemos anticipar algún problema de salud pública. En efecto sigue bandera roja, eso es que puede ser (un peligro) por un problema de oleaje, o por calidad de agua, como este caso”, indicó Brenda Torres Barreto, directora ejecutiva del Estuario.

Explicó que al agua de la Laguna del Condado ha continuado llegando aguas residuales, “en este caso aguas sanitarias”.

Brenda Torres Barreto, directora ejecutiva del Estuario, realiza una prueba a la laguna. ( VANESSA SERRA DIAZ )

“Eso se refleja. En otros cuerpos de agua que use la gente y no haya información, se puede decir no sabemos, pero en este caso sí sabemos”, lamentó, agregando que el impacto del desbordamiento de aguas usadas “fue bastante alto, fueron más de 70 millones de galones de aguas residuales corriendo por el sistema del Estuario”, por lo que no se debe tomar a la ligera.

El más reciente monitoreo, realizado el 30 de marzo pasado, detectó niveles elevados de bacterias nocivas en áreas de la Laguna del Condado. Sí bien las muestras se tomaron el jueves pasado, y la situación podría ya ser diferente, eso no se conocerá con certeza hasta que se tengan los resultados del próximo muestreo.

Torres Barreto indicó que, tomando en cuenta los días festivos, adelantarían la toma de muestra, para tratar de tener un resultado antes del jueves.

“Lo que vamos a hacer es adelantar el monitoreo, para que en Jueves Santos ya la gente sepa con certeza. Estamos apostando a que la circulación del agua elimine esa alta acumulación de bacterias. Pero, como se sabe, si ha llovido, pues hay desborde de agua sanitarias y esas aguas se arrastran al alcantarillado y llegan a costas y lagunas”, explicó. “Y por eso se levanta esa bandera. Y se recomienda no meterse. La recomendación es no entrar en contacto en el agua. Ya en las playas están verdes, precisamente por esa alta circulación, que es la misma razón por la que no deben entrar al agua estos días, que es ese fuerte oleaje”.

Entretanto, la recomendación es que, en esas áreas marcadas en rojo, hasta tanto otra prueba no diga lo contrario, las personas deberían evitar el contacto directo con las aguas.

El área cercana al puente Dos Hermanos tenía bandera roja. ( VANESSA SERRA DIAZ )

“Definitivamente exhorto a las familias que, si quieren ir a la laguna este fin de semana, verifiquen los resultados (de las muestras) en la página del Estuario, que vamos a tratar de tenerlos antes del jueves”, insistió.

Este diario se comunicó con el DRNA en busca de conocer más sobre la situación, y cuáles eran sus recomendaciones, pero al momento no había recibido respuesta.