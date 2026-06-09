Ante la disminución en las donaciones de sangre que suele registrarse durante los meses de verano, el Hospital Auxilio Mutuo y el Banco de Sangre Servicios Mutuos realizarán una jornada de donación el próximo 16 de junio para reforzar las reservas disponibles en Puerto Rico.

La colecta se llevará a cabo de 8:00 a.m. a 3:00 p.m. en el piso 9 del Hospital Auxilio Mutuo, en Hato Rey, como parte de las actividades para conmemorar el Mes del Donante de Sangre. La convocatoria está abierta a empleados, visitantes, familiares de pacientes, pacientes ambulatorios y miembros de la comunidad interesados en participar.

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“Garantizar un abasto adecuado de sangre es esencial. No se trata únicamente de responder a emergencias, sino de sostener diariamente tratamientos y procedimientos que dependen directamente de este recurso”, expresó el Dr. Cristian Rodríguez Arocho, presidente del Comité de Transfusiones del Hospital Auxilio Mutuo.

Por su parte, el Dr. Gerardo Latoni, director médico del Banco de Sangre Servicios Mutuos, destacó que durante el verano suele disminuir la participación de donantes, aunque la necesidad de sangre en los hospitales se mantiene. “Durante el verano observamos una baja en la participación de donantes, sin que disminuya la necesidad de sangre en los hospitales. Por eso, hacemos un llamado a donar de forma voluntaria y recurrente, para mantener reservas saludables que nos permitan responder en todo momento”, indicó.

El pasado año, el Hospital Auxilio Mutuo logró recolectar 50 pintas de sangre durante esta iniciativa, una cifra que espera superar este año para fortalecer las reservas disponibles y apoyar a pacientes que requieren transfusiones, tratamientos médicos o atención de emergencia.