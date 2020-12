El tercer día de vacunaciones contra el COVID-19 dentro de las instalaciones del Coliseíto Pedrín Zorrilla transcurrió con orden y agilidad con un llamado por parte de la Guardia Nacional de Puerto Rico (GNPR) a que las personas tengan paciencia y esperen su turno para poder recibir la vacuna contra el peligroso coronavirus.

Si bien hubo filas de vehículos esperando en exterior del complejo deportivo donde está localizado el coliseíto, no fue como el caos de los primeros días. Como era de esperarse luego que la GNPR fijara un límite de 600 vacunaciones por día, no todos los vehículos pudieron entrar y hubo personas a las que se le orientó regresar otro día.

Adentro, el personal de la Guardia Nacional corría el proceso de manera ordenada (desde los estacionamientos, pasando por el área de recepción y las mesas de vacunación, hasta terminar en el área de espera de 15 minutos para vigilar si ocurre alguna reacción adversa), con la ayuda de policías y paramédicos de emergencias médicas.

El coronel Carlos Giovanni Torres Febus aprovechó la presencia de Primera Hora para pedir a las personas paciencia y confianza en el proceso de vacunación, para así evitar la aglomeración innecesaria de vehículos y personas. Aseguró que hay un suministro suficiente y continuo de vacunas, y que pronto se estarían abriendo más centros de vacunación a través de la Isla.

“Tuvimos nuestras dificultades el primer día. Se creó una situación y la Guardia Nacional reaccionó a la misma. Cerramos los portones, entramos a todas las personas que pudimos acomodar dentro del estacionamiento y el compromiso que hicimos fue que todo el que estuviera adentro lo íbamos a vacunar. Y así lo hicimos. Ese día terminamos vacunando 1,255 personas. Terminamos a las 11:00 de la noche. Pero ya que se había creado el problema, nos hicimos cargo y lo pudimos resolver”, explicó Torres sobre la situación del primer día.

Agregó luego se determinó que solo se vacunarían hasta 600 personas al día, y a las demás se le notificaría que habían llegado al límite, “porque nosotros tenemos un personal humano, que está aquí vacunando, y necesita descanso, cogerse unos ‘breaks’, y va a necesitar a futuro días libres, porque si no, se nos quema el personal”.

Recordó que el personal crítico para la vacunación, “es limitado, son nuestros médicos de combate” y aprovechó para hacer un llamado a doctores, enfermeros y otro personal calificado relacionado a la profesión médica para que se acerquen a la GNPR y puedan ser certificados y participen del esfuerzo de vacunación y de esa manera “se puede hacer mucho más”.

Anticipó que la próxima semana entrenarán a estudiantes de medicina de tercero y cuarto año en el Zorrilla, el lunes y martes, y podrían integrarse a trabajar el miércoles, con la idea de poder aumentar a entre 700 a 800 las vacunaciones diarias.

Por otro lado, el próximo martes también esperan abrir otro centro de vacunación en Caguas, donde se vacunarían otras 600 personas por día.

En tanto, explicó el coronel, ya se trabaja para abrir centros en Arecibo, Ponce y Mayagüez. El centro en Arecibo podría abrir para la semana próxima. En Ponce, los planes son de iniciar para el 11 de enero y en Mayagüez van a inspeccionar dos lugares para determinar si son aptos para el centro de vacunación y entonces comenzar la logística.

“Es de suma importancia que las personas entiendan que estamos trabajando la fase 1A que es el personal y profesionales de la salud. Que sepan que consecuentemente vamos a estar abriendo la fase 1B, que va a cubrir al personal esencial y trabajadores de primera línea. Y esa misma fase 1B vamos a estar cubriendo el personal mayor de 75 años. Luego en la 1C vamos a cubrir personas de 65 años o más. Y en un futuro, cuando abramos la fase 2, cogeremos la población general”, detalló Torres sobre las etapas del plan de vacunación.

En la fase 1A se calcula se vacunarían hasta 205,000 personas que son profesionales de la salud o trabajan en esa industria en hospitales, clínicas, consultorios, oficinas médicas y similares. Luego de recibir su primera dosis, se entra la información al Sistema de Información de Inmunización (IIS, en inglés), y la persona recibe la fecha para su segunda dosis. Además, recibe una notificación por correo electrónico o a su teléfono celular, para recordarle la cita de la segunda dosis.

“Es de suma importancia que la gente entienda que nosotros vamos a tener que vacunar por lo menos 2.2 millones de puertorriqueños para adquirir la inmunidad de manada. Esto nos van a extender, según nuestros estimados, hasta julio o agosto (del 2021)”, agregó Torres.

El oficial de la GNPR reiteró el llamado a la colaboración por parte de centros médicos y hospitalarios para poder llegar a esa meta de inmunización masiva.

“Es de suma importancia que los profesionales de la salud que tengan la capacidad, que tengan centros, clínicas, que los CDTs (Centro de Diagnóstico y Tratamiento), los hospitales, llenen la documentación con el Departamento de Salud para convertirse en proveedores. Porque mientras más manos tengamos allá afuera poniendo vacunas, más rápido podemos terminar con esta pandemia”, afirmó.

Esos profesionales interesados en unirse al esfuerzo de vacunación pueden conseguir más información sobre sobre los requisitos en los portales vacunatepr.com y vocespr.org.

El coronel destacó además que no debe haber preocupación por falta de vacunas porque “hay un fluido constante de vacunas”, tanto de Pfizer como de Moderna, y además se espera que a principios de año aumente el suministro de vacunas y que otras compañías farmacéuticas puedan entrar también con sus vacunas a ser parte del esfuerzo.

“La vacuna no se va a acabar. Vamos a poder cubrir a las personas en su primera dosis, vamos a planificar para cubrirlos en su segunda dosis”, afirmó.

“Así que, al pueblo de Puerto Rico, muchas felicidades. Tengan paciencia. Sepan que los centros de vacunación van a ir aumentando para coger las 11 regiones a través de la Isla. Se está trabajando en el proceso para aumentar los proveedores. Farmacias como CVS y Walgreens también van a seguir aumentando los centros de vacunación. Y a mediados de verano esperamos, con la ayuda de Dios, poder haber vacunado a los de 2.2 millones de puertorriqueños que hace falta vacunar”, insistió Torres.

“Se van a abrir 11 centros de manera regional. ¿Qué queremos decir con esto? Que esperaríamos que este centro que es de la región San Juan, pues vinieran personas de la región de San Juan. Le pedimos al público que no se tiren desde Cabo Rojo para acá, no se tiren desde Moca para acá. Espere que el centro llegue más cerca de usted y se le va a estar atendiendo. No hay necesidad de violar el toque de queda, estar en la calle, exponerse a llegar aquí a las 2:00 a.m., cuando consecuentemente el centro le va a llegar a su área. Tenga un poquito de paciencia, vamos a llegar a su área”, reiteró el coronel.

Al momento, ya unas 2,480 personas han recibido la vacuna en las tres jornadas que se han llevado a cabo en el Pedrín Zorrilla. Según Torres, ninguna de ellas ha mostrado reacción alérgicas o adversas a la vacuna durante el periodo de espera de 15 minutos posterior a la inyección.