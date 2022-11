Angeliann Vega Cruz, de 2 años, siempre ha sido una niña alegre y juguetona como cualquier pequeño de su edad. Pero de pronto, sin razón aparente, comenzó a sufrir dificultades de salud que la llevaron a permanecer hospitalizada varias semanas.

Luego de varios estudios, los médicos confirmaron la peor de las noticias para sus padres Kerem Cruz y Néstor Vega; Angeliann sufre de leucemia o cáncer de los linfocitos inmaduros.

“Angeliann nunca se nos enfermaba, pero de momento estaba cojita de un pie y papá me dice que si seguía mal la lleváramos al hospital. Ese día la nena se levanta llorando y no quería que nadie la tocara y estaba ardiendo en fiebre. La llevamos al Hospital San Antonio en Mayagüez, pero no encontraban lo que tenía y le dan de alta domingo. Ese lunes regresamos con ella al hospital. Entonces, el pediatra me dice que la iban a admitir porque le bajaron las plaquetas, la hemoglobina y la nena dejó de caminar”, relató la madre de 30 años.

Desde ese momento, transcurrieron 21 días que la niña estuvo hospitalizada sin tener un diagnóstico, hasta que les recomiendan a los padres llevarla a San Juan para que la vieran los especialistas en médula.

“Desde el 24 de enero hasta el 8 de marzo estuvimos en Centro Médico Pediátrico. Allí la nena le dio el COVID, la influenza y el dengue, pero gracias a esas tres cosas fue que supimos la condición que tenía Angeliann. Le hacen la médula y ahí me salió con que tenía leucemia ALL”, explicó Cruz, quien es madre de otro niño de 12 años. Entonces comenzó su tratamiento de quimioterapias agresivas y, agraciadamente, los resultados fueron positivos.

“Le empezaron un tratamiento bien fuerte de 28 días. Entonces, cuando subimos la semana después nos dicen que la nena gracias a Dios estaba negativa (a cáncer), pero que tiene que seguir hasta el 2024 cogiendo tratamientos”, dijo Cruz. “A ella ninguno de los tratamientos le ha dado un efecto secundario fuerte, solo se le cayó el pelito, pero de lo demás ha estado super bien, gracias al Señor”, agregó.

A pesar del resultado negativo, la pequeña Angeliann necesita continuar sus tratamientos para poder estar fuera de peligro. Esta situación ha representado un impacto económico fuerte para su familia, ya que su madre tuvo que dejar de trabajar para poder dedicarse a cuidar de la menor desde que comenzó su enfermedad en enero de este año.

“Gracias a Dios, hemos sabido sobrellevar esto y hemos salido adelante, pero es un camino largo y un tratamiento costoso. La nena tiene una cubierta especial, pero hemos tenido que pagar deducibles de $700 y $425. Y, cuando subimos a San Juan tenemos gastos de peajes, gasolina, comida, cuando nos quedamos en el hospital se gasta. No son gastos grandes, pero se gasta y ahora mismo yo no estoy trabajando. Llevo sin trabajar desde enero, cuando pasó esto de la nena y no puedo ir a trabajar por ahora porque tengo que estar pendiente a ella y papá tiene que faltar a su trabajo para poder llevarla allá”, detalló la madre, quien admitió que “en este momento hasta la más mínima ayuda es de bendición”.

Quienes deseen colaborar con Angeliann Cruz Vega y su familia para que esta pequeña guerrera pueda completar su tratamiento y seguir libre de cáncer, pueden hacer su donativo a través de ATH Móvil, al 787-458-4527, a nombre de Keren Cruz.