Arecibo.- Aunque no llegó a graduarse, Benito Antonio Martínez Ocasio es sin ninguna duda uno de los exalumnos más conocidos de la Universidad de Puerto Rico en Arecibo (UPRA). Tal es así que el joven conocido a nivel mundial como Bad Bunny es el tema central de una investigación del profesor que dirigía el Departamento de Comunicación Tele-Radial durante los dos años y medio en que el artista cursó estudios en el recinto arecibeño de la UPR.

El catedrático Juan Luciano Nieves no fue profesor de Bad Bunny en su paso por UPRA, pero sí lo asistió en su proceso de matrícula semestral entre el 2012 a 2014, justo antes de que el cantante pausara sus estudios para dedicarse de lleno a la música urbana. Y es justo el impacto que ha tenido el artista a nivel global en la cultura popular y su contribución al activismo social lo que se recoge en el estudio que Luciano Nieves presentará en el mes de marzo ante el Congreso Internacional de Literatura y Estudios Hispánicos en Oaxaca, México.

PUBLICIDAD

Su disertación lleva por título “La retórica del fenómeno musical Bad Bunny: un análisis crítico sobre cultura popular, activismo social, masculinidad, mercadeo y patriotismo”.

Luciano Nieves explicó que, tras conocer sobre un seminario enfocado en Bad Bunny y su obra en la Universidad de San Diego, en California, se dio cuenta de que la carrera del segundo artista más escuchado a nivel mundial en Spotify durante el año 2023 ameritaba una investigación detallada.

“En una universidad se dio un seminario de un semestre sobre Bad Bunny. Él es un tema relevante en muchas universidades. Él salió de aquí de Arecibo y pensé, pues vamos a prestarle atención también y a estudiarlo”, comentó el profesor.

Uno de los aspectos más destacados de la investigación del docente, que se especiliza en comunicación organizacional, medios y gerencia, relaciones públicas y medios masivos, es el análisis de la relación del llamado “Conejo Malo” con el idioma español, el mercadeo, su labor social y las normas de género.

“La magia latina de Bad Bunny se demuestra también en su énfasis en promover el español como idioma”, destacó Luciano Nieves.

El profesor identifica a Martínez Ocasio, quien es natural de Vega Baja, como un defensor del español, destacando su rechazo a grabar en inglés a pesar de las presiones del mercado y la industria de la música.

El profesor Juan A. Luciano Nieves, quien es autor del estudio. ( Alejandro Granadillo )

Este aspecto, Luciano Nieves lo enlaza con el crecimiento y reconomiento que ha ganado el español a nivel global, algo que asegura el exponente de música urbana ha sabido capitalizar y defender en diferentes plataformas y escenarios.

PUBLICIDAD

Dejando a un lado su papel como músico, Luciano Nieves resalta también al “fenómeno Bad Bunny” por su labor social y humanitaria. El profesor destacó las contribuciones del artista en este ámbito, como su apoyo a familias desfavorecidas y su participación activa en causas sociales y políticas. Este enfoque humanitario asegura es parte esencial de la imagen pública del artista y refleja una faceta que va más allá de la música y el entretenimiento.

Sin embargo, hay más en la historia de éxito de Bad Bunny que solo su música o su activismo.

El catedrático señala “el factor sorpresa” en su investigación como una de las características claves del éxito del artista. “O sea, que quizás esa sea la fórmula de Bad Bunny, la sorpresa para su público. Empezando por los conciertos, que no se anuncian exactamente a la fecha. Todo es una incógnita”, detalla.

El veterano de las relaciones públicas afirma que el éxito del exponente de música urbana responde “también a toda la estrategia de mercadeo que presenta”, lo que le mantiene vigente y en el centro de atención del público.

La influencia de Bad Bunny trasciende incluso hasta las normas de género, desafiando y redefiniendo estereotipos tradicionales. En la investigación, este tema no queda fuera.

“Lo que en algún momento fue una crítica, hoy día se ha convertido en tendencia. Si él decide usar una falda, de inmediato la gente quiere imitarlo”, resaltó el docente.

Este punto fue enfatizado por el propio artista puertorriqueño durante su participación en un podcast con el presentador dominicano Santiago Matías, en el que, al ser interrogado sobre su elección de llevar una falda para una sesión fotográfica en una reconocida revista, respondió: “En mi clóset no tengo ropa de hombre, no tengo ropa de mujer, tengo ropa bacana que tú nunca te vas a poner”. No pasaron muchos minutos antes de que estas palabras se viralizaran en las redes sociales.

PUBLICIDAD

La popularidad del artista hizo que la tarea de buscar información sobre el músico no fuera complicada. Luciano Nieves subrayó que la cantidad de datos que consiguió fue tan grande que le sorprendió. Incluso, dijo que en un momento dado tuvo que parar la búsqueda de información y entrevistas sobre el tema.

“Ya cuento con toda la información necesaria y fuentes muy interesantes, incluso de Europa, excepto con Bad Bunny. A él no he logrado llegar, ni siquiera a través de contactos”, narró con un toque de humor e ironía el exdirector del Departamento de Comunicación Tele-Radial de UPRA.

En el pasado, Luciano Nieves ha escrito sobre otros fenómenos de la música y la cultura popular, como es el caso de Michael Jackson, pero ahora quiso redirigir su investigación hacia Bad Bunny.

“Vi en Bad Bunny ese potencial a nivel mundial”, reveló el autor, subrayando la trascendencia global del artista.