En los últimos 10 a 12 años las querellas de hostigamiento sexual en el empleo y de discrimen de género por falta de equidad salarial, han disminuido, dijo hoy el secretario del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos, Gabriel Maldonado González.

El abogado atribuyó el descenso a que los patronos tienen ahora más información sobre las conductas prohibidas y a que las víctimas no se atreven “dar el paso al frente”.

Según los datos del DTRH, al 2021 había unas 11 querellas de mujeres por hostigamiento sexual en el empleo y cero de varones. En cuanto a las de igual paga por igual salario, en 2021, había 2 querellas y a septiembre de 2022, una querella.

“En años recientes el número ha sido bien bajito”, dijo el Secretario del DTRH a periodistas luego de anunciar los hallazgos del “Primer estudio de la mujer trabajadora de Puerto Rico”, realizado entre agosto y octubre de este año, en conjunto con la organización, Women Who Lead.

Maldonado González sostuvo que inspectores de la Administración de Salud y Seguridad Ocupacional, (OSHA en inglés), verificarán que los patronos tengan un protocolo al día y cumplan con la nueva ley 82 de 2022 sobre hostigamiento sexual en el empleo, así como, un protocolo sobre violencia doméstica en el empleo.

" Sabemos que hay patronos que cumplen y patronos que no cumplen y posteriormente vamos a bregar con nuestras inspecciones”, dijo para agregar que las querellas presentadas en la Unidad Anti Discrimen de la agencia han ido bajando en general.

“Vemos un descenso, pero no necesariamente quiere decir que no está ocurriendo, creo que en parte puede tener que ver con mayor educación, con movimientos que han abierto los ojos a mucha gente, pero el que haya menos querellas no quiere decir que esto no está pasando en la calle. Por eso es que nosotros tenemos que seguir educando y apoyando tanto a los empleados como a los patronos”, expresó.

“En años recientes ha habido mucha información sobre este tema como en el “Me Too (movimiento de denuncias de agresiones y acoso sexual en las redes sociales) que me gustaría pensar que ha creado mucha conciencia en muchas personas sobre qué pueden y qué no pueden hacer en el lugar de trabajo en términos de la conducta prohibida de hostigamiento sexual. Esa puede ser una razón y por otro lado, sabemos que no necesariamente el número de querellas presentadas es un indicador correcto de que la conducta esté pasando o no”, sostuvo el funcionario.

Añadió que puede haber muchas razones para que una víctima “no se atreva dar el paso al frente” ya sea porque le puede causar problemas en su vida personal o en el ambiente del trabajo”.

Reconoció que la dilación de la agencia en ver estas querellas podría también ser un disuasivo. “Podría ser el caso. En el DTRH igual que el resto del gobierno central, no somos la excepción, estamos limitados de personal y la Unidad Anti Discrimen es parte de ese andamiaje, pero más allá de eso, el tiempo que se toma tramitar una querella depende mucho de lo que la persona trae, de cuánta información comparte de que fue lo qué pasó. Eso requiere un proceso de investigación”. Dijo que la labor principal de la Unidad Anti Discrimen es investigar y mediar entre las partes, pero no adjudica. “Eso sería en otro tipo de foro como los tribunales”, agregó.

Se le preguntó si el descenso en las querellas se debe a que las mujeres o personas afectadas no confían en los procesos del gobierno y dijo que “no necesariamente lo atribuiría a eso, sino que podría haber muchos factores” .

Maldonado González dijo que de los datos que publica mensualmente el DTRH, surge que la participación de la mujer en la fuerza laboral en Puerto Rico es de un 34%.

“Para mí es espantoso y no hay razón para que eso sea así en el 2022 y eso no necesariamente tiene que ver con la paga, es que ni siquiera estamos logrando que se inserten a trabajar”, acentuó.