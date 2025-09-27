El Servicio Nacional de Meteorología emitió en la tarde de este sábado una advertencia de inundaciones para varios pueblos de la zona metropolitana.

El informe establece que desde las 2:06 p.m. se registran aguaceros y tronadas, que carga la lluvia más fuertes y tormentas eléctricas, en los pueblos de San Juan, Guaynabo y Bayamón.

La agencia federal alertó en su informe que se han registrado cúmulos de entre una a dos pulgadas de lluvia y que pudieran caer otras dos pulgadas adicionales. Estas condiciones pueden generar inundaciones. Por ello, se emitió la advertencia, la cual estará en efecto hasta las 3:45 p.m.

“Date la vuelta y no te ahogues al encontrarte con carreteras inundadas. La mayoría de las muertes por inundaciones ocurren en vehículos. Ten especial cuidado de noche, cuando es más difícil reconocer los peligros de las inundaciones”, recomendó Meteorología.

Asimismo, la agencia federal informó que en las zonas en las que haya tronadas pudiesen registrarse vientos en ráfaga de hasta 40 millas por hora.