El Servicio Nacional de Meteorología (NWS) en San Juan emitió este martes una advertencia de inundaciones para seis municipios del oeste de Puerto Rico, vigente hasta las 3:30 de la tarde, debido a las intensas lluvias provocadas por tormentas eléctricas.

Los municipios bajo el aviso son Cabo Rojo, Hormigueros, Maricao, Mayagüez, Sabana Grande y San Germán.

Según meteorología, el radar Doppler detectó a las 12:27 p.m. lluvias intensas asociadas a tormentas, que ya han dejado entre 1 y 2 pulgadas de precipitación en sectores de la región.

Los meteorólogos advirtieron que podrían acumularse hasta una pulgada adicional de lluvia, lo que aumentará el riesgo de inundaciones urbanas y el desbordamiento de quebradas y arroyos de pequeño tamaño.

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La advertencia señala que se esperan inundaciones menores en zonas bajas y de mal drenaje, además de agua sobre carreteras y aumentos rápidos en el nivel de quebradas que normalmente permanecen secas.

Las autoridades exhortaron a los conductores a no cruzar carreteras inundadas, recordando el lema de seguridad: “Da la vuelta, no te ahogues”, ya que la mayoría de las muertes relacionadas con inundaciones ocurren dentro de vehículos.

Se recomienda a los residentes mantenerse atentos a las condiciones del tiempo y evitar transitar por áreas propensas a inundaciones mientras continúen las lluvias.