❗⚠️NORTHWESTERN PR | NOROESTE DE PR❗⚠️: Flood advisory in effect until 4:45 pm. Heavy rain and thunderstorms are affecting this area. Advertencia de inundaciones en efecto hasta las 4:45 pm. Lluvia fuerte y tronadas afectan esta área. #prwx pic.twitter.com/n2MXBGx4Pw