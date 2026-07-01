¡Tremendos aguaceros!

El Servicio Nacional de Meteorología (SNM) emitió este miércoles una advertencia de inundaciones para varios municipios del oeste de Puerto Rico y de la zona metropolitana, vigente hasta las 4:00 p.m., debido a fuertes lluvias provocadas por tormentas eléctricas.

El alerta incluye a los pueblos de Aguada, Aguadilla, Lares, Moca y San Sebastián, donde ya se registran o se esperan inundaciones menores en las próximas horas.

Mientras que en la zona metropolitana incluye a sectores del noreste de Bayamón, así como los municipios de Cataño, Guaynabo, San Juan y Toa Baja.

Según el SNM, a las 2:09 p.m. el radar Doppler detectó intensas precipitaciones asociadas a tormentas eléctricas en el oeste de la Isla. Hasta ese momento habían caído 2.5 pulgadas de lluvia, y se pronostica que entre una y dos pulgadas adicionales podrían acumularse durante la tarde, aumentando el riesgo de inundaciones.

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Las autoridades advirtieron que podrían registrarse inundaciones en zonas bajas y de mal drenaje, aumentos en el nivel de quebradas y arroyos, así como agua sobre carreteras y desbordamiento de sistemas de drenaje.

El SNM también alertó sobre la posibilidad de fuertes vientos dentro de la zona afectada por las tormentas éléctricas.

Vientos de hasta 40 mph se pudieran sentir.

“Las ráfagas de viento podrían derribar ramas de árboles y desplazar objetos que no estén asegurados”.

Entre las comunidades que podrían verse afectadas figuran Hato Arriba, Aceitunas, Luyando, Caban, San Antonio, Juncal y Rafael Hernández.

Mientras, en la zona metropolitana a las 2:31 p.m. el radar Doppler detectó intensas lluvias sobre el área en alerta. Hasta ese momento se había acumulado una pulgada de lluvia, y se pronostica que entre una y dos pulgadas adicionales podrían caer durante la tarde, aumentando el riesgo de inundaciones.

Entre las comunidades que podrían verse afectadas se encuentran Sabana Seca, Levittown, Candelaria Arenas, Candelaria, Ingenio y Campanilla.

El Servicio Nacional de Meteorología exhortó a la ciudadanía a evitar cruzar carreteras inundadas, recordando que la mayoría de las muertes relacionadas con inundaciones ocurren cuando los conductores intentan atravesar vías cubiertas por agua.

Además, pidió a la población reportar cualquier inundación observada a las agencias de manejo de emergencias o a la Policía, siempre que pueda hacerse de forma segura.