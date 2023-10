High Surf, Coastal Flood, and Small Craft Advisories, & High Risk of Rip Currents are in effect.

Advertencias de resacas fuertes, de inundaciones costeras y para los operadores de embarcaciones pequeñas, junto a riesgo alto de corrientes marinas están en efecto.#prwx #usviwx pic.twitter.com/7f6I8vfKa8