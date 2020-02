A un mes del terremoto de 6.4 que afectó la Isla, y de estar en riesgo de perder sus valiosos instrumentos, la Banda Escolar de Guayanilla tuvo ayer su primer ensayo en la plaza pública del municipio.

Los jóvenes dejaron a un lado sus preocupaciones y comenzaron a tocar, además de practicar sus coreografías. Uno de los temas que ensayaron fue “I Like it Like That”.

En entrevista con WKAQ 580, la directora de la banda, Maribel Lugo, explicó que además de calentar y no dejar perder el trabajo logrado en el semestre pasado, el ejercicio sirvió para compartir un rato y “saber de primera mano que los nenes estaban bien”.

La famosa Banda escolar de Guayanilla comenzó finalmente a trabajar a un mes del terremoto.

“Hay varios que han pedido sus hogares… La música es la mejor terapia para cualquier cosa”, reflexionó Lugo.

También invitó a la ciudadanía a apoyar a la agrupación este próximo sábado, 15 de febrero cuando se presenten en el parque Luis Muñoz Marín, en San Juan, a las 2:00 de la tarde.

A finales de enero, en entrevista con Primera Hora, Lugo indicó que los instrumentos de la Banda Escolar de Guayanilla estaban atrapados en la Escuela Arístides Cales Quirós, que está bajo amenaza de colapso ante los sismos registrados en Puerto Rico y que han afectado, mayormente, a la zona sur.

Los instrumentos, valorados en alrededor $500,000, son utilizados por los más de 100 estudiantes que conforman el grupo, cuyas ejecutorias han llenado de orgullo la Isla.

Ante el reclamo, el alcalde de Guayanilla, Nelson Torres Yordán, solicitó la ayuda al rescatista Nino Correa, jefe de Operaciones del Negociado para el Manejo de Emergencias y Administración de Desastre (NMEAD), logrando sacarlos de la estructura.