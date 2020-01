El alcalde de Bayamón, Ramón Luis Rivera, hijo, aseguró que el municipio está haciendo su parte para lograr la reapertura de escuelas que estén en condiciones de recibir estudiantes lo antes posible.

Rivera, en expresiones a su llegada a la Fortaleza para una reunión en que se abordaría el tema de las escuelas, comentó que el municipio llevó a cabo la inspección de 28 escuelas con la asistencia de ingenieros estructurales certificados, y está en disposición y cuenta con los medios y recursos para mejorarlas y hacerlas más resistentes a sismos.

Los informes realizados por los ingenieros se harán públicos y se les mostrarían hoy a los directores escolares. Dichos informes contienen recomendaciones para hacer las estructuras más resistentes.

“Desde mi perspectiva, creo que debemos hacer un plan que incluya trabajos a corto y a largo plazo. Trabajos a largo plazo, y según los estudios que nos hicieron los ingenieros estructurales, estas 28 escuelas no sufrieron daños con el sismo, pero obviamente se identificaron detalles que hay que realizar para hacerlas más resistentes a sismos, como por ejemplo los trabajos de las columnas cortas. Y luego entonces hay que hacer también unos detalles a largo plazo de detalles que identifiquemos en las escuelas que son de mantenimiento preventivo, mantenimiento constante, quizás unos desagües que hay que desviar para que las aguas corran hacia otro lugar, hay lugares donde hay filtración, hay lugares donde puede haber daño por hongos, humedad. Todo eso son trabajos que hay que realizar, pero son a largo plazo”, explicó el alcalde.

“En cuanto a cómo hacerlas más resistentes a sismos, hay una serie de trabajos que se pueden realizar que se hacen rápidamente, que no toman tanto tiempo el realizar los mismo. Hoy estamos reunidos con los directores. Por la tarde, antes de esa reunión, los ingenieros estructurales nos van a enseñar todo el trabajo que hay que realizar, vamos a estar citando una serie de contratistas, si los directores de escuelas y todo el mundo están de acuerdo, enseguida entonces entrar a todas esas escuelas para hacer el trabajo de las columnas cortas. Y ahí vamos adelantando”, agregó Rivera, destacando que el trabajo de las columnas cortas se puede hacer en alrededor de una semana en las 28 escuelas.

Rivera aclaró que el municipio puede “ayudar y asistir” a esas 28 escuelas que está bajo control de la OMEP (Oficina para el Mejoramiento de Escuelas Públicas) gracias a un convenio de colaboración que tienen vigente con el Departamento de Educación. En otras 15 escuelas, que están bajo la Autoridad de Edificios Públicos, aplican unas reglas diferentes y por eso el municipio no estaría asistiéndolas.

El alcalde, haciendo la aclaración de que no tenía al momento el número preciso, indicó que poco más del 40% de las escuelas del municipio estarían abriendo próximamente.

Por otro lado, Rivera hizo mención a los fondos de recuperación conocidos como CDBG-DR, y llamó a aceptar las condiciones que imponga el gobierno federal y moverse adelante.

“Lo que hay que hacer aquí es lo siguiente; aceptar cuáles son las regulaciones que el gobierno federal nos está imponiendo. Y vamos a dejarnos de chiquititas. Si me pidieron A, B y C, pues mira yo cumplo con A, B y C, y ya tengo los chavos acá. Pero no puedo seguir peleando con el gobierno federal. Ah no me gusta esto ahora, ah no me gusta esto que pusiste aquí. ¿Qué es lo que tú pusiste? ¿Estas son tus reglas de juego? Ok, no hay ningún problema. Las acepto. Vamos pa’alante”, afirmó.

Rivera comentó además que creía que el subsecretario Dennis G. González Ramos, quien tomó el mando del Departamento de Vivienda tras el despido de Fernando Gil, podría asumir con diligencia la responsabilidad de recibir esos fondos, que se entregan a través de Vivienda.

“Creo que va a mejorar, porque me parece a mí que el subsecretario Denis es una persona que ha estado trabajando constante y consistentemente en los planes de acción para los fondos CDBG-DR. Me da la impresión, y vuelvo y repito es la impresión que tengo, hay que darle la oportunidad ahora en los próximos dos meses, de que es diligente, que es rápido”, dijo Rivera.